Мужчина создал свою огромную копию с помощью 3D принтера

Джеймс Брутон из Британии создал свою точную копию с помощью 3D принтера, благодаря чему попал в Книгу рекордов Гиннесса. Стать рекордсменом было давней мечтой мужчины, и теперь он счастлив и годится своим достижением.

Статуя олицетворяет самого Джеймса, правда, размером в разы больше. Высота фигуры составляет 3,62 метра, что превышает рост предыдущей рекордной статуи из Польши (3,06 метра). Творение 41-летнего мужчины собиралось по частям, поэтому он может спокойно разобрать его и хранить у себя дома. Чтобы завоевать рекорд, Джеймсу понадобилось два 3D-принтера, которые не останавливались почти круглые сутки. Работа над проектом заняла примерно два месяца. Но даже такая долгая и упорная работа была Джеймсу только в удовольствие, ведь он увлекается конструкторами с самого детства. Кстати, он занимается еще и обучением детей, передавая им свои навыки и прививая любовь к скульптурам.

В сети восхищаются терпеливостью Джеймса и его кропотливым трудом. По словам интернет-пользователей, мужчина заслуженно получил заветное место в книге и наверняка не остановится на достигнутом. Публика ждет новых творений Брутона, которые, возможно, будут украшать даже улицы города. Действительно, интересно посмотреть следующую работу скульптора, ведь она в любом случае должна быть больше предшествующей.

Обитатели просторов сети попросили Джеймса показать свою скульптуру в цвете, вдохнув в неё жизнь красками. В таком случае, по их мнению, она будет выглядеть еще более реалистично. А в Японии недавно установили не менее реалистичную огромную сакуру из конструктора LEGO. Теперь посетители парка одного из японских городов наслаждаются деревом, которое никогда не отцветет и постоянно будет радовать их глаза, если, конечно, никто не захочет забрать себе пару деталей на память.