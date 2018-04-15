В Петропавловской крепости запустят ракеты и проведут космический день

В воскресенье, 15 апреля, в Петербурге пройдет праздник «День космонавтики в Петропавловской крепости». Намечен запуск 50 моделей ракет, из них самая легкая — весом в столовую ложку соли, а самая тяжелая — как полбуханки хлеба. На протяжении 30 лет Петербург является единственным мегаполисом, в котором модели ракет запускают прямо в центре города.

Ракеты стартуют с полуденным выстрелом на вертолетной площадке у Головкина бастиона. Праздник пройдет с 12.00 до 16.00 сразу на пяти площадках: в Музее космонавтики им. Глушко (Иоанновский равелин), образовательном пространстве «Улица времени» (Нарышкин бастион) и в Атриуме Комендантского дома, в котором пройдет тематический квест.

Кроме того, в Атриуме откроется интерактивное выставочное пространство, детская зона с космическими пазлами и импровизированная «мультстудия», а в лекционной зоне выступит космонавт Павел Владимирович Виноградов , который на сегодняшний день является самым «возрастным» человеком, работавшим в открытом космосе.

Весь день вход на все площадки будет свободный.