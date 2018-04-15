«Слишком много звука»: поклонники просят Полину Гагарину петь, а не кричать

Российская певица Полина Гагарина давно очаровала всех своим сильным голосом и особым тембром. И в каждой песне артистка старается по максимуму продемонстрировать, на что способны ее голосовые связки, не задумываясь о том, что постоянные надрывные крики уже порядком оглушили ее поклонников.

Звезда отечественной эстрады Полина Гагарина обладает удивительным голосом, который восхищает и пробирает до глубины души миллионы сердец. Стоит отметить, что и репертуар звезда подбирает соответствующий, повествуя о неразделенной любви, страданиях и душевных муках. Как полагается, все свои песни Полина исполняет от души, по полной используя возможности своих голосовых связок. И вот, услышав отрывок новой песни Гагариной, почитатели честно признались, что едва ли услышали слова за постоянным криком.

Полина обнародовала небольшое закулисье своей первой живой репетиции с новым автором, признавшись поклонникам, что крайне рада своей коллаборации с тем, кто чувствует ее душу и пишет эмоциональные стихи под стать ее натуре. На записи Гагарина исполняет отрывок от своей новой песни, впрочем, едва ли это можно назвать пением. Практически весь ролик Полина с невероятным душевный надрывом тянет гласные, и, как признались смущенные почитатели, от постоянных прослушиваний таких композиций можно и оглохнуть.

К сожалению, очередные душераздирающие крики Полины показались почитателям излишними, и даже самые верные поклонники с ностальгией вспомнили давние времена, когда звезда артистки только поднималась над горизонтом. Там, на сцене «Фабрики звезд» Гагарина исполняла и спокойные композиции, раскрывая свой голос без утомительного крика. «Мне нравится ваше творчество, но иногда я ловлю себя на мысли, что не слышу спокойного голоса, вы постоянно на крике. А это немного утомляет» «Я честно не поняла ни слова в этой песни» «Глядя на нашу эстраду, понимаешь, что каждый стремится наораться. Зачем?» «Да, крика многовато» «Кричать в меру надо, тяжело для восприятия. Обезоружена, кукушка, миллион голосов — все на надрыве, честное слово!» «У наших певцов нет эстетики. Где недотягивают — криком берут» «Слишком много звука, мелодия с трудом пробивается. Слушать тяжело» «Полина, ваш крик уже становится излишним в каждой песне»

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 12 Апр 2018 в 10:03 PDT Любопытно, что вне сцены, на которой Полина слишком импульсивно относится к пению, артистка может весьма удивить зрителей своим спокойствием и нерасторопностью. На днях Гагарина почтила своим присутствием эфир программы «Смак», где раскрыла себя совершенно с другой стороны, изумив поклонников своей вялостью и нерасторопностью на кухне. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!