Скончался известный красноярский публицист Леонид Фельдман

На 78-м году жизни скончался известный красноярский публицист, заслуженный работник культуры России Леонид Фельдман. Он приехал в Красноярске в 1964 году после окончания Ленинградского государственного института культуры. Более полувека проработал на краевом радио и телевидении. Внёс большой личный вклад в развитие информационного пространства Красноярского края. Для многих журналистов он стал примером и учителем в профессии. 26 апреля ему исполнилось бы 78 лет.

Как сообщает друг и коллега Леонида Фельдмана Александр Чернявский , в последнее время он сильно болел, а накануне в четверг у него случился инсульт: «Мы были на концерте Красноярского симфонического оркестра и Императорской капеллы Санкт-Петербурга. Позвонила Ирина Владимировна (его супруга) сообщила, что у Фельдмана инсульт и шансов практически нет… Звонок раздался всего за несколько минут до начала исполнения моцартовского „Реквиема“ — одного из любимых произведений Леонида Ефимовича…». Он умер 14 апреля в 8 часов утра.