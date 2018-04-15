Делает фейковую колбасу, превращает красавиц в белых ходоков и русалок: история тюменки-бутафора уехавшей в Питер

Тюменка Полина Клюева создает невероятные вещи — бутафорию для декора и клипов. Сложное искусство создания муляжей и декорация даются тюменке легко — страсть к творчеству появилась еще в детстве. Но призвание пришлось искать, а точнее выбирать, между целой россыпью занятий.

Полина рассказала 72.ru где отучиться на бутафора, какие навыки из детства ей пригодились во взрослой жизни и почему Санкт-Петербург стал новым домом.

Создание Смурфика

С чего всё началось

— Лет с трех я выдавала рисунки пачками, и тогда же заявила, что буду художником, — вспоминает Полина. — За все время я ни разу не колебалась в выборе профессии и не ставила под сомнение решение. Возможно, четко поставленная задача и стала залогом успеха. Родители всячески помогали мне развивать творческую жилку, поэтому с детства я ходила на бальные танцы, в художественную и музыкальную школы. Последние пару лет учебы на фортепиано я ходила на занятия с натяжкой, но сейчас играю с большим удовольствием и считаю это одним из самых полезных навыков.

Нет, ни одна птичка не пострадала, все своими рученьками трепетно вылеплено, зацементированно и затонированно. Целая армия пернатых черепов на костюм, который уже заботливо соберут в Мексике 😉 остальные детали костюма не смотрятся так заворажевающе, скорее смешно, так что просто представьте, что у меня целый мешок всякой мелочи) #черепптицы #череп #птица #ворон #skull #Raven #ravenskull #skullhandmade #skullaccessories #ravenaccessories #bird #accessories #handmadeaccessories #handmade #ярмаркамастеров #Props #halloween #darkside #blackside #artbypolly_decor #artbypolly #мойхэллвкартинках

Публикация от 🏰бутафория⭐ грим ⭐ сказка🏰 (@hi_my_name_is_polly) 14 Сен 2017 в 7:05 PDT Путь становления для Полины Клюевой был долгим. Она пробовала себя в росписи стен и фасадов, на досуге занималась фотографией, росписью мехенди, была визажистом, мастером по тату, пыталась придерживаться профессии по диплому и создавала логотипы, интерьеры, но всё было не тем.

Фантастические герои

— Ничего меня так не цепляло, как появившаяся в университете студия боди-арта в которой помимо росписи людей надо было представить целостную картину с постановкой номера, костюмами. Создавали полный образ. Мир боди-арта — скандальный, сложный, недолговечный, яркий, он меня так вдохновил, что я утонула в нём. Это сложная работа, в которой нужно подчеркнуть достоинства тела и скрыть его недостатки с помощью только кистей и красок. Это стало началом карьеры гримера. Потом стала добавлять к росписи тела знания, полученные во время обучения на дизайнера и создавать костюмы.

Декорированный головной убор и корсет тонкой, практически ювелирной, работы

В 2014 году Полина победила в крупном конкурсе по спецэффектам и боди-арту в Екатеринбурге. Жюри впечатлил головной убор в форме готического собора с тематическим костюмом — металлический плетеный воротник, юбка с горгульями.

Проект, принесший Полине победу в конкурсе

Из творческих метаний в бутафоры

После учебы в тюменском нефтегазовом университете, где Полина осваивала дизайн среды на кафедре дизайна и начертательной геометрии, она решила углубить знания по гриму и спецэффектам. С новыми навыками помогли курсы в Новосибирске.

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Публикация от 🏰бутафория⭐ грим ⭐ сказка🏰 (@hi_my_name_is_polly) 18 Дек 2017 в 5:09 PST — После я поступила на работу в тюменский театр кукол и масок, где началась настоящая сказка, и где мой творческий путь определился на все 100, — рассказывает Полина Клюева. — Здесь я получила все нужные навыки по работе с подручными материалами для создания декораций, кукол, костюмов и всего прочего. Начала работать с крупными формами: сделала около сотни больших и маленьких рыб для ресторана, трехметрового супергероя Халка и полутораметровых миньонов для магазина, двухметровое дерево для фотостудии, несчетное число образов для фотосессий — костюмы и грим.

Полина гримирует девушку в белого ходока, персонажа сериала «Игра престолов»

В последний год жизни в Тюмени Полина работала с ведущими российскими фотографами в качестве бутафора и декоратора.

Переезд в новый город-дом В прошлом году Полина решила сменить место жительства и перебралась из Тюмени в Санкт-Петербург.

— Было стойкое ощущение, что еду туда, где должна быть, как будто еду домой. Первые полгода жизни в Питере были очень продуктивными. Мы устроили фотомарафон с моими костюмами, чтобы познакомиться с новыми фотографами. Так на меня вышла группа ILLUS!'Я, с которыми мы сняли клип с Натальей Гулькиной.

Съемки музыкального клипа заняли несколько месяцев. Полина отвечала за оформительскую часть: костюмы, грим.

Несмотря на свою универсальность, тюменка отдает предпочтение не гриму или боди-арту, а именно бутафории:

— Я себя отношу к бутафорам. Мне больше по душе долговечные, осязаемые вещи, которые останутся на долгие годы, а любое искусство перевоплощения, как грим и боди-арт, похоже на жизнь мотылька — красиво, но однодневно. Сейчас грим остался как дополнительный навык и редкое дело для души.

Миньон красуется в одном из заведений Тюмени

Недавно Полина бросила основную работу и перешла на фриланс, но о финансах говорит скромно:

— По курортам не езжу, но и не голодаю, хватает на новые проекты, материалы, ежедневный кофе и на приезды в Тюмень и Москву. Повелось так, что в Питер приезжают по любви и отчасти это от того, что работу тут находит только самый юркий и прыткий. Мы (творческие ребята) едем в Москву за крупной рыбой. Хотя, признаться, мне и тут получалось перехватить свою «касатку», всё зависит от личного шила.

Осенью я создала ещё одну рогатую маску для чудной танцовщицы Евгении. незатейливые узоры..но не простые, а неоновые ещё и объёмные💎. Всё в лучших традициях сценического жанра: стразы, светящиеся огни и что-то закркченное — всё, как я люблю 😌 крапела над ней долго, тщательно, практически задержав воздух 😄 выписывать эти неоновые канделябры оказалось задачей тонкой и настоящим испытанием для моей усидчивости. Любуемся😎 #artbypolly #artbypolly_decor #маска #сценическийобраз #ночнойклубспб #танцы

Apple и Публикация от 🏰бутафория⭐ грим ⭐ сказка🏰 (@hi_my_name_is_polly) 25 Фев 2018 в 11:09 PST Почитайте еще про одного карьериста — тюменец Денис Зуев стал мировой IT-звездой и сейчас учит сотрудников Google Microsoft . Правда, за таким успехом стоят годы учебы и отсутствие возможности бросить всё и уехать в обычный отпуск.

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