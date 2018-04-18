Знаменитый итальянский дирижер Джанадреа Нозеда примет участие в фестивале «Белые ночи»

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов /. Новый художественный руководитель Национального симфонического оркестра (НСО) США, итальянский дирижер Джанадреа Нозеда примет участие в очередном ежегодном международном музыкальном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга». Об этом маэстро Нозеда сообщил в интервью корр. ТАСС.

"В июне я поеду в Россию на фестиваль «Белые ночи». Я должен был принимать в нем участие в прошлом году, но не смог — из-за перенесенной операции. Я позвонил маэстро [Валерию] Гергиеву, извинился и предупредил, что не смогу приехать, попросил его дирижировать вместо меня, если он сможет это сделать", — рассказал руководитель НСО.

"Он [Гергиев] заверил, что сделает это. Но потом выяснилось, когда мы через месяц встретились с Валерием в Эдинбурге, что он попросил слушателей сохранить билеты, обещая мое появление позже и сказав, что заменить меня невозможно. Я его поблагодарил, сказав, что воспринимаю это как комплимент. Так что я возвращаюсь в Санкт-Петербург в конце июня, и, вероятно, поменяю прежде намеченную программу концерта", — отметил Нозеда.

Из Санкт-Петербурга в Вашингтон

Сезон 2017— 2018 годов стал для него в НСО первым. А в 1997-2007 годах Нозеда являлся главным приглашенным дирижером Мариинского театра, первым зарубежным музыкантом на этой должности.

Он вспоминает это как «чрезвычайно захватывающее время». «Когда я работал в Мариинском, все великие певцы современности были молодыми: Катя Семенчук, Аня Нетребко, Ильдар Абдразаков , Женя Никитин. Там был и Дима [Хворостовский]», — поделился воспоминаниями Нозеда.

Я был как ребенок в магазине игрушек, открывая все эти жемчужины русского репертуара", — заявил руководитель НСО.

"Конечно, Валерий [Гергиев] попросил меня перенести [в Мариинский] мой опыт работы с итальянскими репертуаром. Но я, естественно, не мог, находясь там, не впитывать. Ведь всегда [в таких случаях] происходит обмен", — констатировал дирижер.

Признание в любви

Нозеда не отрицает, что считает время своей работы в Санкт-Петербурге сложным в связи с экономическими и иными потрясениями, которые на том этапе переживала Россия, однако говорит, что его это совершенно не отпугивало.

"Нужно быть способным привыкать к любому месту, а не пытаться воссоздать свою родину. Такие попытки в любом случае потерпят провал", — убежден выдающийся итальянский музыкант.

"Лучше придерживаться другого подхода — принимать другую культуру, принимать [чужие] искусство, кухню, пытаться понять, почему Россия столь важна, столь велика. Почему Италия столь велика? Почему Великобритания? Америка?" — считает Нозеда.

"Ты пытаешься просто усваивать опыт и учиться всюду, куда попадаешь. Да. Я испытываю очень глубокую любовь к вашей стране", — подчеркнул маэстро.

"Порой нам нужно отказываться от своих заранее составленных мнений. И путешествия в этом помогают", — констатировал дирижер.

В музыке границ нет На вопрос, планирует ли он во главе НСО работать в большей степени, чем его предшественники, с музыкантами из России, Нозеда ответил, что фактор гражданства для него не имеет значения.

"Мне кажется, вопрос заключается не в том, чтобы нанимать больше итальянцев, французов, россиян, южноафриканцев или южноамериканцев. Дело в том, что у меня конкретная идея звучания [НСО]. И, если я считаю, что какой-то певец, будь он итальянцем, россиянином или венгром, вписывается [в мое представление], то я обращусь к нему или к ней. Но, если я собираюсь исполнять какое-то русское произведение, скажем, «Пиковую даму», и пока таких планов нет, то, безусловно, звучание, о котором я буду думать, ближе к российскому", — поведал дирижер.

"По-моему, в музыке границ нет. Хороший момент заключается в том, что у каждого собственный опыт в связи с культурой, в которой он вырос и с которой он вырос. За счет этого артист становится намного богаче. Но он или она не ограничены географией или национальностью

", — указал художественный руководитель НСО.

"Брат" в России

Комментируя свое продолжающееся взаимодействие с Гергиевым, Нозеда сообщил, что их первая встреча состоялась еще в 1993 году в Италии. «Вот опять — связи между Россией и Италией. Я был одним из его студентов, он давал мастер-класс. Мы [затем] поддерживали контакты, я присутствовал на некоторых его репетициях, когда он находился в Италии — в [римской консерватории] „Санта-Чечилия“, [миланском оперном театре] „Ла Скала“, — сказал Нозеда.

»В 1997 году он пригласил меня дирижировать моей первой оперой в Мариинском — «Свадьбой Фигаро». Молоденькая Анна Нетребко исполняла партию Сюзанны, Татьяна Павловская — Графини. Я тогда еще считал себя учащимся, но уже тогда Валерий, представляя меня другим музыкантам, называл меня «мой молодой коллега». Это уже был шаг вверх", — смеется Нозеда.

"В дальнейшем мы периодически созванивались по телефону — раз в месяц или в два. Иногда просто, чтобы пожелать друг другу счастливого Рождества или поздравить друг друга с днем рождения. Но, когда я знал, что он находится в Италии, я его навещал, приезжая, скажем, из Турина в Милан. И он поступал таким же образом", — поведал Нозеда.

"Потом он начал меня представлять «это мой друг». Так что — «ученик», «молодой коллега», «друг», — с улыбкой рассказал дирижер.

"В последний раз мы встретились в Турине, а за пару месяцев до этого — в Вашингтоне. В Турине он дирижировал Мариинским в конце января. И когда мы встретились в Турине за ужином, он представил меня другим со словами: «Это мой брат» (вновь переходя на русский)", — заявил Нозеда.

На вопрос, относится ли и он сам аналогичным образом к прославленному российскому дирижеру, его итальянский коллега ответил по-русски «да». «Я этого от Валерия не ожидал. Не потому что мы не являемся друзьями! Просто не думал, что он другим меня так представит, это что-то», — добавил Нозеда.

"У меня много друзей. Но насчет братьев. Я был потрясен тем, что Валерий употребил это слово", — признался маэстро.

"Очень человечный город"

По словам дирижера, друзья в России у него есть, разумеется, «в основном в мире музыки,

но не только». «Приезжая в Санкт-Петербург, я всегда навещаю женщину, учившую меня и [мою жену] Лючию русском языку — нашу учительницу русского Анну Голубеву . Когда мы возвращаемся [в Санкт-Петербург], мы стараемся навещать и ее маму, которая сейчас уже очень пожилая», — сказал Нозеда.

В связи с этим Санкт-Петербург он охарактеризовал как «очень человечный город». «Я его знаю лучше, чем Москву. Конечно, я дирижировал в Москве. Но в Санкт-Петербурге я провел много времени», — констатировал маэстро.

"Канал Грибоедова, Фонтанка, Крюков канал… Это мои каналы, поскольку я много гулял по Северной Венеции", — добавил руководитель НСО.

Беседу он закончил на русском: «Спасибо тебе огромное!».