Вдох глубокий, руки шире: в Новом Уренгое прошел фестиваль здоровья

Бесконечной вереницей с полудня шли горожане, причем самого разного возраста, во Дворец спорта «Звездный» вчера, 14 апреля.

Традиционному мероприятию, посвященному здоровому образу жизни, был отдан весь второй этаж и огромный спортивный зал.

Впервые на фестивале дебютировали участники ГТО, которых немало наблюдалось во всем периметре спортивных блоков «Звездного».

Школьники перед началом испытаний прошли массовую разминку, положительно сказавшуюся на их настроении.

Все они в одни голос заявили, что «новый формат спортивных зачетов уважают и всегда готовы к личным рекордам»

— А потом уже нельзя понижать планку личных достижений, как в учебе, так и в жизни, — рассуждает Никита, учащийся десятого класса одной из городских школ. — Сегодня важно быть здоровым и спортивным, потому что без этих данных трудно преодолевать вызовы времени и те трудности, которые, возможно, предстоят.

Врачи городской больницы всегда активно подключаются к подобным форматам, предоставляя возможность бесплатно пройти экспресс-тесты, провести агитационную работу по профилактике здоровья.

— Наш островок здоровья всегда пользуется популярностью у новоуренгойцев, –рассказывает Виктор Сорокин , заведующий отделением медицинской профилактики Новоуренгойской центральной городской больницы. — А сегодня приятно, что много школьников приходят и свободно тестируются на ВИЧ и гепатит. Ребята хорошо понимают, что значат эти болезни и как себя обезопасить от них. Но от диагностики не убегают…

Не менее интересно школьникам было пообщаться с медиками психоневрологического диспансера, которые представили уникальные экспресс-методы по выявлению наркологических веществ в крови.

— Подобные тесты мы используем и на медосмотрах, но только с разрешения родителей и детей, — объясняют врачи. — За прошлый год к нам за применением этой диагностики обратились 36 человек — родителей и школьников.

При этом специалист обратила внимание, что скрыть синтетический наркотик сложно, хотя в крови он и быстро растворяется.

— Благодаря вот этому тестированию мы успешно «снимаем» показатели с волос, память которых отлично храниться в течение двух суток, — подытожили врачи.

Так же вниманием горожан пользовался уголок психологической разгрузки, где можно было предаться рисованию в стиле арт-терапии или погрузиться в мир песочной анимации.

Творчески подошли к теме здоровья участники студии «Театральный муравейник» Дома детского творчества. Ребята пели песни и декламировали стихи о правильном питании и пользе витаминов, таким образом привлекая внимание самых маленьких гостей фестиваля.

По мнению горожан, такие мероприятия всегда приятно посещать, как с друзьями, так и семьей.