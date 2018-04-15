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Лидер британской группы The Overtones умер при неизвестных обстоятельствах
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Лидер британской группы The Overtones умер при неизвестных обстоятельствах 

Газета.Ru 14 минут назад
Лидер британской группы The Overtones Тимми Матли (Timmy Matley) умер в возрасте 36 лет, сообщает телеканал «360».
Представитель музыкального коллектива заявил, что обстоятельства смерти музыканта неизвестны.
Два года назад у Матли был обнаружен рак кожи третьей степени. Ему пришлось отказаться от участия в рождественском туре группы из-за болезни, но в июле прошлого года Матли вернулся на сцену. В январе нынешнего года музыкант сообщил поклонникам о том, что результаты последних анализов очень хорошие, и что меланома отступает.
В начале мая музыкант должен был совершить прыжок с парашютом в рамках благотворительной кампании больницы Royal Marsden, где Матли был обеспечен передовым лечением.
В официальном Twitter группы сегодня был опубликован пост, в котором участники коллектива выразили свою скорбь по поводу случившегося, и где поблагодарили поклонников за их любовь и поддержку.
"Мы знаем, эта новость разобьет вам всем сердце так же, как и нам. Спасибо за любовь и поддержку в это трудное время", — написали в Twitter участники The Overtones.
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