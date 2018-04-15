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В логу реки Тюменки у набережной создадут аллею арт-объектов
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В логу реки Тюменки у набережной создадут аллею арт-объектов 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В Тюмени креативные горожане сделают несколько арт-объектов. Они появятся в логу реки Тюменки у городской набережной.
— Это будет временная, экспериментальная площадка по поиску образов и культурных кодов Тюмени, — рассказал 72.ru Дмитрий Зеленин, продюсер фестиваля «Точка сборки» и руководитель мастерской «Цвет города». — Созданные участниками работы разместятся там на «Аллее странных скульптур». Удачные работы оттуда потом расселим по дворам, а неудачные — отправим в утиль. Это эксперимент, в котором примут участие художники, дизайнеры, архитекторы и скульпторы.
Трудиться над арт-объектами специалисты будут во время фестиваля креативной урбанистики «Точка сборки», который пройдет в Тюмени с 19 мая по 10 июня. Мероприятие проходит при поддержке строительной компании «ТИС». В работе они используют дерево, фанеру и картон. Какими именно будут фигуры пока неизвестно — все идеи будут генерироваться, совершенствоваться и воплощаться в жизнь уже в рамках занятий с известными урбанистами России. Пока известна только тематика, в которую придется вписаться — это культурные коды Тюмени.
— Планируем сделать на фестивале минимум дюжину объектов, но точное количество зависит от людей, которые захотят принять участие в фестивале. Мы приглашаем всех у кого есть идеи, — добавил Дмитрий Зеленин.
Для проведения фестиваля активисты немного приведут в порядок лог реки Тюмени. Сейчас там пустырь и свалка. Мероприятие должно переформатировать это заброшенное пространство и привлечь к нему внимание горожан.
Участники фестиваля «Точка сборки» потрудятся не только в логу, но и на Литературном бульваре. Здесь появятся скамейки и элементы озеленения.
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