К юбилею американского прозаика и драматурга Генри Джеймса

Джеймс родился в Нью-Йорке, в семье известного религиозного философа, публициста и общественного деятеля. Отец дал своим сыновьям превосходное образование. Генри учился в Европе: Женева, Париж, Лондон. Таким образом, уже в подростковом возрасте будущий писатель приобщается к европейской культуре, впитывает её нравы.

Изучая право в Гарвардском университете , Джеймс решает оставить учёбу и посвятить себя литературе. В 1865 году публикуется его первый рассказ «Трагическая ошибка».

В 1872 году писатель переезжает в Европу. В Париже Джеймс знакомится с Тургеневым, который вводит его в круг знаменитых французских прозаиков: Флобер, Мопассан, Золя, Доде. Тургенев становится настоящим кумиром Джеймса. Он активно изучает творчество русского писателя (по французским и немецким переводам), пишет о нём критические статьи. И европейский роман Джеймс постигает прежде всего по произведениям Тургенева, беря их за образец. Но главным принципом Тургенева Джеймс выбирает для себя «наблюдения и изучения человеческой жизни». Итогом этого периода творчества становятся два крупных романа Джеймса — «Женский портрет» и «Вашингтонская площадь». Эти произведения считаются вершиной американского психологического реализма. Трагедия женской любви на фоне столкновения культур Старого и Нового света. И центральные героини этих романов (Изабелла Арчер и Кэтрин Слопер), несомненно, напоминают женские образы Тургенева.

В 1876 году Джеймс поселился в Лондоне, где прожил следующие двадцать лет. Период эмиграции самый плодотворный в творчестве писателя. Здесь создаются большие романы «Крылья голубки», «Послы», «Золотая чаша».