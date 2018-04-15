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В Томской области сотрудники полиции приняли участие в муниципальном открытом детском социально-образовательном событии «Фестиваль профессий»
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В Томской области сотрудники полиции приняли участие в муниципальном открытом детском социально-образовательном событии «Фестиваль профессий» 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
В МБОУ «Средняя общеобразовательной школа № 90» сотрудники северской полиции в рамках проведения открытого детского социально-образовательного события «Фестиваль профессий — 2018» организовали станцию под названием «На страже порядка».
Полицейские показали ребятам презентацию на тему: «Профессия полицейский», продемонстрировали специальные средства и средства индивидуальной защиты сотрудников органов внутренних дел.
В спортивном зале, старший сержант полиции Андрей Саенок, являющийся мастером спорта по греко-римской борьбе, продемонстрировал боевые приемы борьбы, применяемые сотрудниками органов внутренних дел в работе. Кроме того, страж порядка рассказал о важности утренних упражнений для укрепления иммунитета и становления детского организма. Особое внимание он обратил на то, что регулярные физические упражнения закаляют не только тело, но и характер, помогают выбрать в жизни правильные ориентиры и достигать поставленных целей.
В завершении мероприятия в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Дети России — 2018» полицейские раздали детям листовки «О вреде синтетических наркотиков».
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