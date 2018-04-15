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В столице завершился Фотофорум 2018
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В столице завершился Фотофорум 2018 

Москва меняется 1 час назад
Фото: Москва меняется
Вчера, 14 апреля, в Москве завершилась международная выставка Фотофорум 2018 — образовательный проект, задачей которого организаторы видят последовательное развитие профессиональных навыков фотографов и привлечение к фотографии все большего числа любителей.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
В течение трех дней форума было проведено более 70 мастер-классов по фотографии, обработке, кино и видео, а также семинаров по печати от российских звезд фотографии и экспертов. Проект разделили на несколько смысловых частей: зона образования, экспозиционная зона, а также зоны Touch & Try, где можно было протестировать дорогостоящее оборудование в условиях настоящих фотостудий.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
По мнению большинства участников Фотофорума, выставка 2018 года стала одной из самых успешных за последние несколько лет. Качественно изменилась и аудитория форума: посетители мотивированы на саморазвитие и новые знания.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Как обещают организаторы, Фотофорум 2019 пройдет в Крокус Экспо ровно через год, в 11 по 13 апреля 2019 года, и обещает быть не менее насыщенным на события и новинки.
Фото © Полина Наседкина / Москва меняется
Текст © Мария Клименко / Москва меняется
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