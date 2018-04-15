Мотосезон открыт: брутальные байкеры устроили автопробег по Ростову

Торжественное открытие байкерского мотосезона-2018 прошло вчера, 14 апреля. Любители «железных коней» привели зрителей в восторг. Начищенные до блеска мотоциклы, эксклюзивная экипировка и рев моторов. Атмосфера настоящего мужского праздника захватила всех.

Собравшись на «Тачанке» в час дня мотоколонна отправилась курсировать по улицам Ростова. Проехав строем по центральным проспектам города, мотоциклисты прибыли в конечный пункт маршрута «БэдЛанд». Праздник с музыкой, призами и конкурсами набирал обороты весь день.

Целью своего мероприятия организаторы назвали не только открытие очередного сезона. Мотоциклисты также хотели привлечь внимание автомобилистов к проблеме взаимоуважения на дорогах.

https://youtu.be/GsFH23iMg24