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Мотосезон открыт: брутальные байкеры устроили автопробег по Ростову
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Мотосезон открыт: брутальные байкеры устроили автопробег по Ростову 

Деловое сообщество 1 час назад
Фото: Деловое сообщество
Торжественное открытие байкерского мотосезона-2018 прошло вчера, 14 апреля. Любители «железных коней» привели зрителей в восторг. Начищенные до блеска мотоциклы, эксклюзивная экипировка и рев моторов. Атмосфера настоящего мужского праздника захватила всех.
Собравшись на «Тачанке» в час дня мотоколонна отправилась курсировать по улицам Ростова. Проехав строем по центральным проспектам города, мотоциклисты прибыли в конечный пункт маршрута «БэдЛанд». Праздник с музыкой, призами и конкурсами набирал обороты весь день.
Целью своего мероприятия организаторы назвали не только открытие очередного сезона. Мотоциклисты также хотели привлечь внимание автомобилистов к проблеме взаимоуважения на дорогах.
https://youtu.be/GsFH23iMg24
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