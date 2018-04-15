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Дочь Матрёны Наздрачёвой поделилась впечатлениями о памятнике матери
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Дочь Матрёны Наздрачёвой поделилась впечатлениями о памятнике матери 

АиФ Ставрополье 41 минуту назад
Фото: АиФ Ставрополье
В Ставрополе, возле здания Ставропольской краевой клинической больницы, установили бюст героини Великой Отечественной войны Матрёны Наздрачёвой.
Матрёна Семёновна была одной из четырёх женщин — полных кавалеров ордена Славы в России. Наздрачёву называли русской Флоренс Найтингейл.
Во время Великой Отечественной войны молодая санитарка вынесла с поля боя сотни раненых.
В 1973 году ей вручили высшую награду Международного Красного Креста — медаль «Флоренс Найтингейл».
«Я помню, как маму награждали, — вспоминает дочь героини Лариса Иванова. — Мы тогда жили в селе Красногвардейском. Награждение проходило в районном Доме культуры».
Матрёна Наздрачёва умерла в марте прошлого года в возрасте 93 лет.
«В последние годы мама сильно болела и была уже не в силах давать интервью, — продолжает Лариса Викторовна. — Но для одного из центральных телеканалов сделала исключение. По заказу Министерства культуры России сняли документально-художественный фильм «Прекрасный полк», и пятая серия была посвящена Матрёне Наздрачёвой».
Несколько месяцев назад дочерям героини Ларисе и Людмиле позвонили из Военно-исторического общества и сообщили о том, что хотели бы увековечить память о Матрёне.
«Бюст изготовил из бронзы московский скульптор, — рассказывает Лариса Викторовна. — Использовали фотографию мамы, на которой она запечатлена со всеми орденами Славы. Установили памятник возле хирургического отделения больницы, где Матрёна Семёновна работала перед уходом на пенсию. Бюст нам с сестрой очень понравился. Его сделали с душой».
Кстати, это не единственный памятник героине в Ставрополе. Несколько лет назад бюст Наздрачёвой установили на Аллее почётных граждан в краевой столице.
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