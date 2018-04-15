Семейные ценности: как технологии повлияют на вашу личную жизнь

Ни для кого не секрет, что технологии сильно изменили наш мир. Как всегда люди разделились на два лагеря: одни говорят, что технологии делают нашу жизнь только лучше, другие — о тяжелых последствиях, которые нам грозят. Кинематографисты, в свою очередь, снимают ленты о различных вариантах развития будущего, которое нас ждет.

Например, сериал «Черное зеркало» вызывают у меня желание оставить дома гаджеты и пойти погулять. В одном из первых эпизодов, который я посмотрела, в основе сюжета история пары — молодой человек трагически погибает и девушка создает его клон. Начинаются эти «новые» отношения с легких переписок в чате с виртуально воссозданным мужем. Потом идут голосовые звонки через сервис, способный синтезировать голос умершего человека и его манеру говорить. Заканчивается, конечно, воспроизведением на 3D-принтере точной копии физического тела возлюбленного. В еще одной серии от социального рейтинга, который надо постоянно всячески поддерживать, зависит то, какие возможности получает человек и в какой среде.

Некоторые из описанных технологий уже существуют, не смотря на то, что сам сериал вышел достаточно недавно. Например, один из популярных в США российских стартапов создал виртуального друга в смартфоне: пользователи переписываются с ним, виртуальный друг безошибочно помнит всех их друзей, жизненные проблемы и внутренние комплексы. Сегодня программа даже понимает содержание фотографий, интересуясь, кто этот человек на заднем плане и почему ему грустно. Будущее, которое предсказывали десятки лет назад, наступило, не оправдав этих предсказаний, сейчас же скорость между воображаемым будущим и реализованными технологиями выглядит устрашающей. Технологии уже сильно изменили наш мир и то, как мы проводим время. Нам больше не нужно самостоятельно заботиться о логистике, еде, покупках, помощи по дому, ремонте, организации путешествий. То, что раньше было частью домашней работы женщины, сейчас можно решить с помощью одного из существующих сервисов.

Женщина все дальше от того, чтобы рано создавать семью для рождения детей: это уже можно сделать значительно позже, заморозив яйцеклетку. Финансово мы можем обеспечить себя сами, мы открываем свои компании, совершаем любые покупки и принимаем самостоятельные решения, занимаемся любимыми проектами и можем жить в любой стране.

Дальше семейные отношения и ценности будут меняться еще больше: станут более гибкими, открытыми. Семья придет к партнерскому союзу, в котором два или более человека поддерживают друг друга в реализации. То, что сейчас может вызывать недоумение или порицание, будет нормой.

В фильме «Ex machine» авторы представили мир, в котором роботы и искусственный интеллект заменили традиционные отношения для главного героя, выполняя нужную для «автора» роль: собеседника, любовницы, жены, помощницы, рабыни. В другом фильме «Она» герой создает искусственный интеллект и влюбляется в свое создание, заменившее ему роль женщины. Сейчас у человека в жизни есть несколько больших страхов, на которых строятся семьи: одиночество, страх смерти и отсутствие продолжения рода.

Страх одиночества приводит нас в отношения. Возможно, в случае позитивного сценария технологии помогут нам в будущем справиться с этим страхом и меньше семей будут создаваться по принципу «не остаться одному».

С другой стороны, виртуальная и дополненная реальность помогут нам справиться с комплексами (я толстая/худая, у меня некрасивые ноги, кривой нос): мы не будем так зависимы от физического тела, чтобы знакомиться и получать наслаждение.

Другой страх — смерти, скорее всего исчезнет с увеличением продолжительности жизни. Когда произойдут прорывы в медицине и мы будем жить дольше в два раза и более. Будем ли мы подходить к выбору партнера и построению семьи более осознанно? Мне кажется, увеличение продолжительности жизни скорее увеличит количество отношений и не улучшит их качество.

Третья проблема, касающаяся продолжения рода, уже решается в последние годы. Женщине больше не надо стоять перед выбором: здоровое потомство или карьера. В компаниях Apple и Facebook всем сотрудницам предлагается бесплатная заморозка яйцеклеток, в любом хорошем медицинском учреждении такую процедуру можно сделать самостоятельно. С одной стороны, у женщины освобождается больше времени, чтобы реализовываться самостоятельно и построить более глубокие отношения со своим мужчиной. С другой стороны, мы пока не используем технологии как инструмент для управления своим временем. И часто освободившееся время мы тратим на социальные сети, чаты и сериалы с новостями.

Мне нравится, что создатели сериалов и фильмов повышают наш уровень осознанности, показывая страшные сценарии того, во что могут превратиться наши жизни и отношения. Мы можем относиться к технологиям как к инструменту, который помогает нам стать более эффективными, проводить больше времени с семьей/близкими, заниматься нашим здоровьем, управлять отношениями и временем, организовывать свое пространство.

В какой-то момент я поняла, что социальные сети, которые мы обычно листаем, чтобы расслабиться, на самом деле, не помогают перезагрузиться. Я честно призналась себе, что я теряю время, удалила Facebook, Instagram и добавила все чаты в одну папку на третьем экране, решив смотреть их разом в выделенное время. После этого эксперимента я увидела, насколько сильна моя привычка проверять телефон, отвечать сразу, и сколько полезного времени я теряю на этом каждый день. Я надеюсь, что в будущем мы будем управлять освободившимся временем, в том числе, чтобы двигаться в сторону своих внутренних ценностей, улучшая отношения с любимыми и собой.

Читайте также

Трансформация брака. Как будут меняться формы совместной жизни Технологии будущего: как криптография и искусственный интеллект изменятся за пять лет