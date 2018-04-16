На Автозаводе закрывают детскую площадку, подаренную Натальей Водяновой

— За почти 12 лет активной эксплуатации под открытым небом игровые элементы конструкции пришли в негодность, — пояснил решение глава администрации Автозаводского района Александр Нагин . — Дирекция парка совместно с фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» неоднократно предпринимали меры по ремонту конструкции, однако «латание дыр» — не выход из ситуации.

В итоге совместно с фондом «Обнаженные сердца», основанным Натальей Водяновой, было принято решение разобрать детский городок на ул. Дружаева. Однако директор «Автозаводского парка» Сергей Рябинин заверил, что на месте старого городка появится новый инклюзивный детский спортивно-игровой парк.

— По предварительной информации, открытие городка планируется в июне текущего года, — добавил Сергей Рябинин.

В Нижнем Новгороде установлено более 10 площадок, которые профинансировал фонд «Обнаженные сердца». Большинство из них — на территории школ-интернатов, больниц и прочих учреждений. Есть общедоступная площадка в парке «Швейцария».