В Нижнем Новгороде закроют детскую площадку Натальи Водяновой

Фото сайта avt.nn.ruВ Нижнем Новгороде закроют детскую площадку Натальи ВодяновойРечь идет о самой первой детской площадке в России, средства которую Наталья Водянова по всему миру. Свои деньги в ее создание вкладывали лидер группы «RollingStone» Мик Джагер, актер Стивен Кляйн , топ-модель Хелена Кристенсен и другие.

Площадка в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода на ул. Дружаева была открыта 12 ноября 2006 года, а закроют ее 16 апреля 2018 года. Правда, на пару месяцев: по информации официального сайта администрации Автозаводского района, оборудование на площадке будет демонтировано и заменено на новое.

— За почти 12 лет активной эксплуатации под открытым небом игровые элементы конструкции пришли в негодность. Дирекция парка совместно с фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» неоднократно предпринимали меры по ремонту конструкции, однако «латание дыр» — не выход из ситуации. Мы заботимся о безопасности детей, поэтому предъявляем самые строгие критерии к качеству игрового оборудования, — приводит сайт слова главы администрации Автозаводского района Александра Нагина

— Принимая во внимание важность данной площадки как социального объекта отдыха и досуга жителей и гостей района, вместе с представителями фонда мы пришли к решению о необходимости создания нового инклюзивного детского спортивно-игрового парка. По предварительной информации, открытие городка планируется в июне текущего года, — цитирует сайт слова директора муниципального предприятия «Автозаводский парк» Сергея Рябинина.

0+