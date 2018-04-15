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В Нижнем Новгороде закроют детскую площадку Натальи Водяновой
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В Нижнем Новгороде закроют детскую площадку Натальи Водяновой 

Нижегородская правда 26 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Фото сайта avt.nn.ruВ Нижнем Новгороде закроют детскую площадку Натальи ВодяновойРечь идет о самой первой детской площадке в России, средства которую Наталья Водянова по всему миру. Свои деньги в ее создание вкладывали лидер группы «RollingStone» Мик Джагер, актер Стивен Кляйн, топ-модель Хелена Кристенсен и другие.
Площадка в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода на ул. Дружаева была открыта 12 ноября 2006 года, а закроют ее 16 апреля 2018 года. Правда, на пару месяцев: по информации официального сайта администрации Автозаводского района, оборудование на площадке будет демонтировано и заменено на новое.
— За почти 12 лет активной эксплуатации под открытым небом игровые элементы конструкции пришли в негодность. Дирекция парка совместно с фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» неоднократно предпринимали меры по ремонту конструкции, однако «латание дыр» — не выход из ситуации. Мы заботимся о безопасности детей, поэтому предъявляем самые строгие критерии к качеству игрового оборудования, — приводит сайт слова главы администрации Автозаводского района Александра Нагина.
— Принимая во внимание важность данной площадки как социального объекта отдыха и досуга жителей и гостей района, вместе с представителями фонда мы пришли к решению о необходимости создания нового инклюзивного детского спортивно-игрового парка. По предварительной информации, открытие городка планируется в июне текущего года, — цитирует сайт слова директора муниципального предприятия «Автозаводский парк» Сергея Рябинина.
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