Ещё
Она бежала, чтобы вызвать врача для своей больной матери. Но доктор был шокирован, что случилось на следующий день!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Она бежала, чтобы вызвать врача для своей больной матери. Но доктор был шокирован, что случилось на следующий день! 

Карельские вести 21 минуту назад
Фото: Карельские вести
В кабинете врача раздался безумный стук. Стук был более срочный, чем он когда-либо слышал раньше.
«Входите, заходите», — нетерпеливо сказал доктор: «Заходите, заходите, пока вы не разбудили мертвых».
В кабинет вошла испуганная маленькая девочка, ребенок не более девяти лет. Было ясно, что у нее были проблемы: «О, доктор, прошу вас, пожалуйста, пойдемте со мной… Моя мать, она умирает, ей так больно…»
«Я не выезжаю на вызовы, скажите своей матери, чтобы она приехала в больницу», — сказал доктор.
«Но она слишком больна, поэтому вы должны прийти или она умрет, я боюсь».
Врач, проникся ее преданностью, и решил, что он пойдет с девочкой. Она сказала, что он будет благословен, больше, чем он мог бы подумать. Она привела его к себе домой, где лежала ее мать, женщина была так больна, что она не могла поднять голову, но ее глаза кричали о помощи. Она бы умерла той ночью, если бы не ее ребенок. Врач сбил лихорадку, и она поспала ночью, а утром сказала доктору, что с ней все будет в порядке, врач сказал, что ему нужно уйти, но он вернется снова после обеда.
И позже он вернулся, чтобы проверить свою пациентку. Мать поблагодарила доктора за все, что он сделал. Он сказал ей, что она умерла бы, если бы не ее малышка: «Вы, наверное, гордитесь своей прекрасной девочкой, это благодаря ей я пришел к вам, она действительно очень милая!»
«Но доктор, моя дочь умерла три года назад, вот ее фотография на стене, вы ее знаете?»
Ноги врача подкосились, когда он взглянул на фотографию и увидел девочку, которая просила его о помощи. Врач стоял неподвижно, довольно долго, а затем его лицо озарила улыбка. Он подумал о том, что этот безумный стук, который он услышал, был просьбой прекрасного маленького ангела, которому он смог помочь.
Карельские вести: последние новости
«Грезящих лаврами Марселя-2016 за 20 секунд уложат лицом в пол» Жителей Петрозаводска ждет «Спортивное космическое утро» В Пудоже и Олонце появятся современные кинозалы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой31
Классика и гениталии: что не так с нашим театром171
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий5
10 запоминающихся сериалов5
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение