Она бежала, чтобы вызвать врача для своей больной матери. Но доктор был шокирован, что случилось на следующий день!

В кабинете врача раздался безумный стук. Стук был более срочный, чем он когда-либо слышал раньше.

«Входите, заходите», — нетерпеливо сказал доктор: «Заходите, заходите, пока вы не разбудили мертвых».

В кабинет вошла испуганная маленькая девочка, ребенок не более девяти лет. Было ясно, что у нее были проблемы: «О, доктор, прошу вас, пожалуйста, пойдемте со мной… Моя мать, она умирает, ей так больно…»

«Я не выезжаю на вызовы, скажите своей матери, чтобы она приехала в больницу», — сказал доктор.

«Но она слишком больна, поэтому вы должны прийти или она умрет, я боюсь».

Врач, проникся ее преданностью, и решил, что он пойдет с девочкой. Она сказала, что он будет благословен, больше, чем он мог бы подумать. Она привела его к себе домой, где лежала ее мать, женщина была так больна, что она не могла поднять голову, но ее глаза кричали о помощи. Она бы умерла той ночью, если бы не ее ребенок. Врач сбил лихорадку, и она поспала ночью, а утром сказала доктору, что с ней все будет в порядке, врач сказал, что ему нужно уйти, но он вернется снова после обеда.

И позже он вернулся, чтобы проверить свою пациентку. Мать поблагодарила доктора за все, что он сделал. Он сказал ей, что она умерла бы, если бы не ее малышка: «Вы, наверное, гордитесь своей прекрасной девочкой, это благодаря ей я пришел к вам, она действительно очень милая!»

«Но доктор, моя дочь умерла три года назад, вот ее фотография на стене, вы ее знаете?»

Ноги врача подкосились, когда он взглянул на фотографию и увидел девочку, которая просила его о помощи. Врач стоял неподвижно, довольно долго, а затем его лицо озарила улыбка. Он подумал о том, что этот безумный стук, который он услышал, был просьбой прекрасного маленького ангела, которому он смог помочь.