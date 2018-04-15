Авторадио отметило 25-летний юбилей масштабным шоу в Крокус Сити Холле 

В концерте приняли участие 30 звезд российского шоу-бизнеса: группы «Чайф», «Любэ» и «Машина времени», Полина Гагарина, Лариса Долина, Юрий Антонов, Леонид Агутин, Дима Билан, Валерий Сюткин, Сергей Лазарев и другие исполнители, песни которых каждый день звучат в эфире радиостанции. Зрители овациями встречали любимых артистов и с удовольствием пели вместе с ними, ну а после концерта поздравляли Авторадио с юбилеем и рассказывали, почему выбрали первое автомобильное.
В этот юбилейный для Авторадио год наша радиостанция вновь запустила свою фирменную игру. На этот раз она называется «Много автомобилей». В призовом фонде — 3 млн рублей и 5 машин Сузуки.