Авторадио отметило 25-летний юбилей масштабным шоу в Крокус Сити Холле

В этот юбилейный для Авторадио год наша радиостанция вновь запустила свою фирменную игру. На этот раз она называется «Много автомобилей». В призовом фонде — 3 млн рублей и 5 машин Сузуки.