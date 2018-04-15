Ещё
85 лет исполнилось со дня рождения Бориса Стругацкого
Далее:
Читайте также:
Ещё

85 лет исполнилось со дня рождения Бориса Стругацкого 

Teleprogramma.pro 10 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Родившись 15 апреля 1933 года в семье научного сотрудника Государственного Русского музея Натана Стругацкого и учительницы русского языка Александры Литвинчевой, Борис, как и его старший брат, с детства был окружен родительской любовью и, конечно же, книгами. К сожалению, счастливой семье Стругацких наряду со всем СССР, пришлось пережить Великую Отечественную войну. Борис и его мама не успели эвакуироваться из осажденного Ленинграда, в то время как Аркадий и отец были перевезены в Оренбург. Несмотря на все усилия, воссоединиться семья смогла только в 1943 году и до окончания военных действий жила в Оренбурге, после чего нашла силы вернуться в Ленинград. Высшее образование Борис получил в Ленинградском государственном университете на отделении астрономии, где даже учился на аспирантуре Пулковской обсерватории, но так и не защитил диссертацию. Оставшись работать в обсерватории инженером эксплуатации, он несколько раз ездил в научные экспедиции и участвовал в проведении различных экспериментов.
Литературная карьера обоих братьев Стругацких началась со спора с женой Аркадия на бутылку шампанского о том, что они не смогут написать фантастическую повесть. Результатом спора, равно как и залогом победы братьев, стала первая версия повести «В стране багровых туч».
Всего братья написали более 30 романов и множество рассказов, повестей и других произведений. После смерти Аркадия, Борис выпустил два романа под псевдонимом С. Витицкий: «Бессильные мира сего» и «Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики». По книгам и по мотивам творчества Стругацких был снят ряд фильмов, режиссерами которых выступали в разное время Алексей Герман, Федор Бондарчук и Александр Сокуров. За выдающийся вклад в развитие русской литературы Борис Стругацкий получил Орден Почета, государственную премию РСФСР, медаль «Символ науки» и другие престижные награды. Что касается личной жизни знаменитого писателя, он всю жизнь провел с Аделаидой Карпелюк, с которой познакомился еще будучи студентом. В 1959 у них родился сын, названный Андреем. Борис Натанович ушел из жизни 19 ноября 2012 года из-за лимфомы. Согласно его завещанию, он был кремирован, а его прах развеяли в районе Пулковских высот.
Teleprogramma.pro: последние новости
Елена Кондулайнен решилась на пластические операции Стоянов Юрий Николаевич Louna предпочла Хабаровск Нью-Йорку
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой31
Классика и гениталии: что не так с нашим театром171
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий5
10 запоминающихся сериалов5
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение