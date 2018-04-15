85 лет исполнилось со дня рождения Бориса Стругацкого 

Родившись 15 апреля 1933 года в семье научного сотрудника Государственного Русского музея Натана Стругацкого и учительницы русского языка Александры Литвинчевой, Борис, как и его старший брат, с детства был окружен родительской любовью и, конечно же, книгами. К сожалению, счастливой семье Стругацких наряду со всем СССР, пришлось пережить Великую Отечественную войну. Борис и его мама не успели эвакуироваться из осажденного Ленинграда, в то время как Аркадий и отец были перевезены в Оренбург. Несмотря на все усилия, воссоединиться семья смогла только в 1943 году и до окончания военных действий жила в Оренбурге, после чего нашла силы вернуться в Ленинград. Высшее образование Борис получил в Ленинградском государственном университете на отделении астрономии, где даже учился на аспирантуре Пулковской обсерватории, но так и не защитил диссертацию. Оставшись работать в обсерватории инженером эксплуатации, он несколько раз ездил в научные экспедиции и участвовал в проведении различных экспериментов.
Литературная карьера обоих братьев Стругацких началась со спора с женой Аркадия на бутылку шампанского о том, что они не смогут написать фантастическую повесть. Результатом спора, равно как и залогом победы братьев, стала первая версия повести «В стране багровых туч».
Всего братья написали более 30 романов и множество рассказов, повестей и других произведений. После смерти Аркадия, Борис выпустил два романа под псевдонимом С. Витицкий: «Бессильные мира сего» и «Поиск предназначения, или Двадцать седьмая теорема этики». По книгам и по мотивам творчества Стругацких был снят ряд фильмов, режиссерами которых выступали в разное время Алексей Герман, Федор Бондарчук и Александр Сокуров. За выдающийся вклад в развитие русской литературы Борис Стругацкий получил Орден Почета, государственную премию РСФСР, медаль «Символ науки» и другие престижные награды. Что касается личной жизни знаменитого писателя, он всю жизнь провел с Аделаидой Карпелюк, с которой познакомился еще будучи студентом. В 1959 у них родился сын, названный Андреем. Борис Натанович ушел из жизни 19 ноября 2012 года из-за лимфомы. Согласно его завещанию, он был кремирован, а его прах развеяли в районе Пулковских высот.