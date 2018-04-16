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Челябинец сломал бедро трехлетней девочке
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Челябинец сломал бедро трехлетней девочке 

РИА «ФедералПресс» 11 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным СУ СК, 21-летний житель Курчатовского района предстанет перед судом за применение насилия по отношению к маленькому ребенку. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и причинении физических страданий путем систематического нанесения побоев в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
Установлено, что мужчина избил 3-летнюю дочь своей сожительницы, пока ее мать была на работе. Мужчина так сильно избил девочку, что пришлось обращаться в больницу: ребенку диагностировали перелом бедренной кости и ушибы.
Суда мужчина ожидает под стражей. Расследование уголовного дела завершено, дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.
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