Пулитцеровская премия. Досье 

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 апреля 2018 года будут объявлены номинанты и лауреаты очередной Пулитцеровской премии.

Пулитцеровская премия (The Pulitzer Prize) — престижная американская награда в области журналистики, литературы и музыки. Присуждается ежегодно с 1917 года, в настоящее время — в 21 категории. Победители 20 из них получают по $10 тыс., кроме того лауреату специальной номинации «За служение обществу» (им может быть только организация, а не отдельный автор) вручается золотая медаль. Объявление победителей за предыдущий календарный год обычно происходит в апреле, церемония награждения — в мае на традиционном торжественном обеде в библиотеке Колумбийского университета.

История

Премию учредил американский журналист и издатель венгерского происхождения Джозеф Пулитцер (1847-1911). В 1904 году он составил завещание, в котором пожертвовал $2 млн Колумбийскому университету. Большая часть этих денег предназначалась для создания специализированного учебного заведения для журналистов, четверть суммы — для вручения премий и стипендий в области литературы, журналистики и образовательной деятельности. После смерти Пулитцера, в 1912 году, была создана Школа журналистики при Колумбийском университете. Первое вручение Пулитцеровской премии в четырех номинациях ("репортаж", «статья-передовица», «книга по истории США» и «биография») состоялось 4 июня 1917 года.

Список категорий, в которых присуждается Пулитцеровская премия, неоднократно менялся. В настоящий момент 14 премий вручаются в области журналистики (в различных жанрах новостей, за выдающееся расследование, очерк, комментарий и др. ; за карикатуры, за новостную и художественную фотографии, «За служение обществу») и семь премий — в области литературы и музыки (за художественное и нехудожественное произведения, биографию, книгу по истории США, сборник поэзии, драматическое и музыкальное произведения).

Порядок награждения

На Пулитцеровскую премию в области литературы и музыки могут претендовать только граждане Соединенных Штатов (кроме номинации «За книгу по истории США»). Номинанты и победители в области журналистики могут представлять любую страну, однако их работы должны быть опубликованы в американских СМИ (печатных или интернет-изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю).

Для того чтобы претендовать на Пулитцеровскую премию, автор должен представить свою работу на рассмотрение жюри. Стоимость выдвижения на соискание премии — $50. С 2011 года прием работ осуществляется только в электронном виде. Ежегодно на соискание награды выдвигается порядка 2,5 — 3 тыс. работ.

Трех финалистов из всех заявок в каждой категории на первом этапе отбирают 20 судейских комиссий, состоящих, в общей сложности, из 102 членов. Для номинаций в области фотографии действует единая комиссия.

Лауреаты

В 2017 году лауреатом премии «За служение обществу» стала газета The New York Daily News и некоммерческая репортерская организация ProPublica. За статьи о России награду за лучшее международное обозрение получила редакция газеты The New York Times