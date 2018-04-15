Пулитцеровская премия. Досье 

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 апреля 2018 года будут объявлены номинанты и лауреаты очередной Пулитцеровской премии.
Пулитцеровская премия (The Pulitzer Prize) — престижная американская награда в области журналистики, литературы и музыки. Присуждается ежегодно с 1917 года, в настоящее время — в 21 категории. Победители 20 из них получают по $10 тыс., кроме того лауреату специальной номинации «За служение обществу» (им может быть только организация, а не отдельный автор) вручается золотая медаль. Объявление победителей за предыдущий календарный год обычно происходит в апреле, церемония награждения — в мае на традиционном торжественном обеде в библиотеке Колумбийского университета.
История
Премию учредил американский журналист и издатель венгерского происхождения Джозеф Пулитцер (1847-1911). В 1904 году он составил завещание, в котором пожертвовал $2 млн Колумбийскому университету. Большая часть этих денег предназначалась для создания специализированного учебного заведения для журналистов, четверть суммы — для вручения премий и стипендий в области литературы, журналистики и образовательной деятельности. После смерти Пулитцера, в 1912 году, была создана Школа журналистики при Колумбийском университете. Первое вручение Пулитцеровской премии в четырех номинациях ("репортаж", «статья-передовица», «книга по истории США» и «биография») состоялось 4 июня 1917 года.
Список категорий, в которых присуждается Пулитцеровская премия, неоднократно менялся. В настоящий момент 14 премий вручаются в области журналистики (в различных жанрах новостей, за выдающееся расследование, очерк, комментарий и др. ; за карикатуры, за новостную и художественную фотографии, «За служение обществу») и семь премий — в области литературы и музыки (за художественное и нехудожественное произведения, биографию, книгу по истории США, сборник поэзии, драматическое и музыкальное произведения).
Порядок награждения
На Пулитцеровскую премию в области литературы и музыки могут претендовать только граждане Соединенных Штатов (кроме номинации «За книгу по истории США»). Номинанты и победители в области журналистики могут представлять любую страну, однако их работы должны быть опубликованы в американских СМИ (печатных или интернет-изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю).
Для того чтобы претендовать на Пулитцеровскую премию, автор должен представить свою работу на рассмотрение жюри. Стоимость выдвижения на соискание премии — $50. С 2011 года прием работ осуществляется только в электронном виде. Ежегодно на соискание награды выдвигается порядка 2,5 — 3 тыс. работ.
Трех финалистов из всех заявок в каждой категории на первом этапе отбирают 20 судейских комиссий, состоящих, в общей сложности, из 102 членов. Для номинаций в области фотографии действует единая комиссия.
Лауреатов из числа финалистов на закрытом заседании в начале апреля большинством голосов выбирает совет Пулитцеровской премии. В состав этого органа обычно входят около 20 членов: руководители известных СМИ, издатели, журналисты, писатели, ученые и др. Совет может принять решение не вручать премию в любой из номинаций, также он может присуждать специальные призы вне существующих категорий. Председатель совета премии в 2018 году — колумнист The Washington Post Юджин Робинсон.
Лауреаты
Обладателями Пулитцеровской премии в области литературы в разное время становились многие американские писатели и поэты: Маргарет Митчелл, Торнтон Уайлдер, Джон Стейнбек, Эптон Синклер, Уистен Хью Оден, Роберт Пенн Уоррен, Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер, Харпер Ли, Норман Мейлер, Джон Апдайк и др. По четыре раза награды удостаивались поэт Роберт Фрост, драматурги Юджин О'Нил и Роберт Шервуд. Первым и на сегодняшний день единственным президентом США, удостоенным Пулитцеровской премии, был Джон Кеннеди (премия за 1957 год за автобиографию «Профили мужества»). Среди организаций больше всех, шесть раз, удостаивалась награды «За служение обществу» газета The Los Angeles Times.
В 2017 году лауреатом премии «За служение обществу» стала газета The New York Daily News и некоммерческая репортерская организация ProPublica. За статьи о России награду за лучшее международное обозрение получила редакция газеты The New York Times.
Лауреаты-россияне
Россияне получали Пулитцеровскую премию три раза. В 1992 году награды в номинации «Лучшая репортажная фотосъемка» были удостоены Александр Земляниченко и Борис Юрченко (в составе коллектива Associated Press за репортаж о политических событиях в СССР в августе 1991 года). В 1997 году Александр Земляниченко получил вторую премию в категории «Лучшая фотография» за фотографию президента РФ Бориса Ельцина, танцующего на предвыборном концерте. Лауреатом премии за 2015 год стал фотограф Сергей Пономарев за репортажи в The New York Times о проблеме беженцев с Ближнего Востока (вместе с Маурисио Лимой, Тайлером Хиксом и Дэниелом Эттером).
Официальный сайт премии — pulitzer.org