Пулитцеровскую премию присудили за «российское вмешательство» в выборы в США

Как пояснило жюри, награда в номинации «Национальные новости» присуждена за «глубокое и неустанное освещение вопроса, который существенно улучшил понимание американцами факт российского вмешательства в выборы 2016 года, связи Москвы с предвыборной кампанией Трампа, переходной командой и членами его администрации».

The New York Times совместно с журналом The New Yorker получило еще одного «Пулитцера» за освещение скандала с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна

В 2017 году The New York Times получило Пулитцеровскую премию в области международной журналистики за публикации о президенте России Владимире Путине «и его усилиях по распространению российского влияния за рубежом».

США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. Российские власти все обвинения отвергают.