Пулитцеровскую премию присудили за «российское вмешательство» в выборы в США 

Американские газеты The Washington Post The New York Times получили Пулитцеровскую премию за цикл материалов о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщается на сайте премии.

Как пояснило жюри, награда в номинации «Национальные новости» присуждена за «глубокое и неустанное освещение вопроса, который существенно улучшил понимание американцами факт российского вмешательства в выборы 2016 года, связи Москвы с предвыборной кампанией Трампа, переходной командой и членами его администрации».

The New York Times совместно с журналом The New Yorker получило еще одного «Пулитцера» за освещение скандала с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна