Ещё
Пулитцеровскую премию присудили за «российское вмешательство» в выборы в США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пулитцеровскую премию присудили за «российское вмешательство» в выборы в США 

Lenta.ru 11 минут назад
Фото: Lenta.ru
Американские газеты The Washington Post и The New York Times получили Пулитцеровскую премию за цикл материалов о «российском вмешательстве» в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщается на сайте премии.
Как пояснило жюри, награда в номинации «Национальные новости» присуждена за «глубокое и неустанное освещение вопроса, который существенно улучшил понимание американцами факт российского вмешательства в выборы 2016 года, связи Москвы с предвыборной кампанией Трампа, переходной командой и членами его администрации».
The New York Times совместно с журналом The New Yorker получило еще одного «Пулитцера» за освещение скандала с домогательствами продюсера Харви Вайнштейна.
В 2017 году The New York Times получило Пулитцеровскую премию в области международной журналистики за публикации о президенте России Владимире Путине «и его усилиях по распространению российского влияния за рубежом».
США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в президентскую кампанию с целью помочь Трампу победить на выборах. Российские власти все обвинения отвергают.
Lenta.ru: последние новости
Джастин Бибер защитил девушку от душителя ударом в лицо Авторы "Мира дикого запада" рассказали о новых героях сериала — самураях "Мира сегуна" Рэпер Хаски запишет альбом с победителем литературной премии "Нацбест"
Комментарии  Ещё 14 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры кинодилогии «Брат»— 20 лет спустя6
Что стало со звездами «Аншлага»
Команду КВН из НАТО показали Путину3
Что стало с популярными группами и певцами 90-х19
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение