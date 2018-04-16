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СМИ США получили премию Пулитцера за освещение предполагаемого вмешательства РФ в выборы
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СМИ США получили премию Пулитцера за освещение предполагаемого вмешательства РФ в выборы 

BFM.RU 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пулитцеровская премия в области журналистики присуждена газетам The New York Times и The Washington Post за серию материалов о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию в США. Об этом объявила на церемонии в Школе журналистки Колумбийского университета руководитель оргкомитета Пулитцеровской премии Дана Канеди, передает ТАСС.
«Приз за лучшее освещение общенациональной темы присуждается газетам The New York Times и The Washington Post за постоянное освещение вопросов, касающихся расследования обстоятельств вмешательства России в президентские выборы в США», — сообщила она.
Премии вручаются с 1917 года. В нынешнем году они присуждены в 21 номинации, в том числе за работы в различных жанрах новостной журналистики, за карикатуры, а также за художественные произведения, работы по истории США, поэтические сборники, драматические и музыкальные произведения. С нынешнего года денежное вознаграждение увеличено с 10 до 15 тысяч долларов.
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