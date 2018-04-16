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В США назовут лауреатов Пулитцеровской премии в журналистике и литературе
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В США назовут лауреатов Пулитцеровской премии в журналистике и литературе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Лауреатов Пулитцеровской премии 2018 года, вручаемой за достижения в журналистике и литературе, объявят в Колумбийском университете в Нью-Йорке в понедельник.
Церемония объявления победителей состоится в 22.00 мск в Колумбийском университете и будет транслироваться в прямом эфире на сайте премии.
Имена претендентов на награду, по правилам премии, неизвестны до объявления итогов конкурса. Отбор номинантов из числа подавших заявку на участие в конкурсе проводит специальное жюри, победителя определяют на голосовании совета директоров премии. В него входят 17 человек — журналисты, писатели, профессора университетов.
Победители в этом году получают 15 тысяч долларов, в категории «За служение обществу» также вручается золотая медаль.
Согласно действующим правилам, Пулитцеровской премией за достижения в журналистике отмечаются издания, а не конкретный журналист, хотя имя автора статьи также указывается. Зачастую победителями становятся уже крупные и известные издания, но награда отмечает и местные американские газеты.
Премия была учреждена по воле и на средства американского журналиста Джозефа Пулитцера, основателя школы журналистики в Колумбийском университете. Впервые награда была вручена в 1917 году. Претендовать на нее в литературных категориях могут лишь граждане США. В журналистских категориях гражданство значения не имеет, но статья должна быть опубликована в американском периодическом издании.
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