Ещё
Сергей Безруков провел «Тотальный диктант» в Одинцове
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сергей Безруков провел «Тотальный диктант» в Одинцове 

360tv.ru 42 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Что такое деепричастный оборот вспоминали в России и еще в 75‐ти странах мира. Люди всех возрастов и уровня знаний русского языка приняли участие в акции «Тотальный диктант». Одинцовская гимназия не стала исключением.
В гизманизии имени
Е. М. Примакова
в Одинцове билеты закончились через сутки после открытия записи. На диктант пришли люди разных возрастов и степени подготовки. Судя по объему формы для диктанта, участникам придется написать текст объемом примерно два листа А4.
Каждый раз очень интересно попробовать себя, свои знания, вообще старюсь популяризировать тотальный диктант. В этом году множество друзей последовали примеру и тоже пришли. Надеемся получить хорошую оценку
— Дарья Илларионова, участница акции «Тотальный диктант».
Текст диктанта начитывал народный артист России Сергей Безруков. В этой роли он не впервые — в прошлом году в стенах его родного театра также проходила акция. Актер признался, что текст, автором которого стала писательница Гузель Яхина, оказался неожиданно сложным. И чтобы хоть немного помочь слушателям, он старался выделять знаки препинания интонационно.
Вот эти вот обороты можно услышать в художественном прочтении. Потому что есть определенный подвес, когда мысль замирает, ты подвешиваешь ее, потом дальше спускается. То есть, в художественном слове, в чтении, которому меня обучали, чему я учился в  Школе-студии
МХАТ, это в принципе все есть, поэтому можно услышать эту запятую даже без подсказки. Нужно красиво и грамотно прочесть
— Сергей Безруков.
В этом году «Тотальный диктант» стал юбилейным,. Свои познания в русском языке проверяли в более тысячи городов. Результаты диктанта можно будет узнать через неделю.
360tv.ru: последние новости
Сбор средств для помощи 2‐летнему Степе из Подмосковья Новую школу в микрорайоне Центр‐2 в Балашихе планируют открыть осенью 2018 года Милонов озвучил идею проверять детские игрушки на соответствие моральным ценностям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина78
Шагнула под поезд: трагедия Фроси Бурлаковой31
Классика и гениталии: что не так с нашим театром171
«Бегущий в лабиринте» и еще 5 фильмов-антиутопий5
10 запоминающихся сериалов5
Видео
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
02:09
Пригожин вступил в Орден «Лысые России»
Концерты
02:19
«Черная пантера» подвинула «Титаник» в рейтинге
Кино
00:26
«У каждого будет свой ад»
Концерты
00:59
«Ленинград» выпустил первый альбом за 4 года
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение