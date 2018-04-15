Сергей Безруков провел «Тотальный диктант» в Одинцове

Что такое деепричастный оборот вспоминали в России и еще в 75‐ти странах мира. Люди всех возрастов и уровня знаний русского языка приняли участие в акции «Тотальный диктант». Одинцовская гимназия не стала исключением.

В гизманизии имени

Е. М. Примакова

в Одинцове билеты закончились через сутки после открытия записи. На диктант пришли люди разных возрастов и степени подготовки. Судя по объему формы для диктанта, участникам придется написать текст объемом примерно два листа А4.

Каждый раз очень интересно попробовать себя, свои знания, вообще старюсь популяризировать тотальный диктант. В этом году множество друзей последовали примеру и тоже пришли. Надеемся получить хорошую оценку

— Дарья Илларионова, участница акции «Тотальный диктант».

Текст диктанта начитывал народный артист России Сергей Безруков. В этой роли он не впервые — в прошлом году в стенах его родного театра также проходила акция. Актер признался, что текст, автором которого стала писательница Гузель Яхина , оказался неожиданно сложным. И чтобы хоть немного помочь слушателям, он старался выделять знаки препинания интонационно.

Вот эти вот обороты можно услышать в художественном прочтении. Потому что есть определенный подвес, когда мысль замирает, ты подвешиваешь ее, потом дальше спускается. То есть, в художественном слове, в чтении, которому меня обучали, чему я учился в Школе-студии

МХАТ, это в принципе все есть, поэтому можно услышать эту запятую даже без подсказки. Нужно красиво и грамотно прочесть

— Сергей Безруков.

В этом году «Тотальный диктант» стал юбилейным,. Свои познания в русском языке проверяли в более тысячи городов. Результаты диктанта можно будет узнать через неделю.