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К стенам Инженерного замка в Петербурге приплыл утопленник
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К стенам Инженерного замка в Петербурге приплыл утопленник 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
У Инженерного замка из воды достали тело утопленника, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Труп в Воскресенском канале обнаружили около 15.00 14 апреля.
Тело в воде заметили, когда его прибило волнами к каретному въезду на Замковой улице. Специалисты достали труп на берег и осмотрели. На вид погибшему около 30 лет. Мужчина был одет в черно-белую кофту, темно-синюю куртку и синие джинсы.
По мнению криминалистов, утопленник плыл по течению уже несколько дней, поскольку тело начало разлагаться. Никаких признаков насильственной смерти на теле не выявлено.
Труп доставлен в морг. Личность погибшего устанавливается.
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