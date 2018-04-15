К стенам Инженерного замка в Петербурге приплыл утопленник

У Инженерного замка из воды достали тело утопленника, сообщает АН «Оперативное прикрытие». Труп в Воскресенском канале обнаружили около 15.00 14 апреля.

Тело в воде заметили, когда его прибило волнами к каретному въезду на Замковой улице. Специалисты достали труп на берег и осмотрели. На вид погибшему около 30 лет. Мужчина был одет в черно-белую кофту, темно-синюю куртку и синие джинсы.

По мнению криминалистов, утопленник плыл по течению уже несколько дней, поскольку тело начало разлагаться. Никаких признаков насильственной смерти на теле не выявлено.

Труп доставлен в морг. Личность погибшего устанавливается.