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Кулачные бои, верблюд и дети в военной форме: новосибирцы отметили праздник в Нарымском сквере
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Кулачные бои, верблюд и дети в военной форме: новосибирцы отметили праздник в Нарымском сквере 

ngs.ru 28 минут назад
Фото: ngs.ru
Сегодня 15 апреля в Нарымском сквере прошёл праздник под открытым небом — Красная горка, так в народе называют первое воскресенье после Пасхи.
Праздник начался с 14:00. В это время, по наблюдению корреспондента НГС, в Нарымском сквере находилось несколько тысяч новосибирцев.
В программе праздника — народные танцы и хороводы, соревнования по русской борьбе, площадки молодецких игр, стеношные бои и другие старинные развлечения.
Задача вытолкать соперника из круга. Это полностью безопасный вид спорта, можно играть даже детям, — рассказал про спортивную игру толкушка участник соревнований Кирилл.
Взрослые и дети рассматривали технику, которую подвезли к празднику — танки, военные машины и машин МЧС.
«Две машины привезли. Детей запускаем посидеть в машинах. Людям показываем инструменты, с чем работаем. Сейчас рацию показывали», — рассказал корреспонденту НГС начальник караула Юрий Батишев.
Недалеко от военной техники взрослые женщины и один ребёнок водили хоровод и играли в старинную игру ручеёк.
Как убедилась корреспондент НГС в парке можно найти множество тематических зон. В том числе — и купить различные сувениры. Начиная от ручных деревянных икон и домов, заканчивая расписным мылом.
Дети помладше катались на пони и верблюдице Анфисе. Прокатиться на пони можно было за 200 рублей, на верблюде — уже за 300 рублей.
Все животные приехали в Нарымский сквер из новосибирского частного питомника, который находится на Берёзовой рощи.
В начале марта в сквере перед Новосибирским театром опера и балета прошёл концерт, посвящённый четвёртой годовщине присоединения Крыма: программа закончится праздничным фейерверком. Ради этого события автоинспекторы перекрыли часть улицы Депутатской от Красного проспекта до улицы Серебренниковской.
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