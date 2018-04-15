Кулачные бои, верблюд и дети в военной форме: новосибирцы отметили праздник в Нарымском сквере

Сегодня 15 апреля в Нарымском сквере прошёл праздник под открытым небом — Красная горка, так в народе называют первое воскресенье после Пасхи.

Праздник начался с 14:00. В это время, по наблюдению корреспондента НГС, в Нарымском сквере находилось несколько тысяч новосибирцев.

В программе праздника — народные танцы и хороводы, соревнования по русской борьбе, площадки молодецких игр, стеношные бои и другие старинные развлечения.

Задача вытолкать соперника из круга. Это полностью безопасный вид спорта, можно играть даже детям, — рассказал про спортивную игру толкушка участник соревнований Кирилл.

Взрослые и дети рассматривали технику, которую подвезли к празднику — танки, военные машины и машин МЧС

«Две машины привезли. Детей запускаем посидеть в машинах. Людям показываем инструменты, с чем работаем. Сейчас рацию показывали», — рассказал корреспонденту НГС начальник караула Юрий Батишев.

Недалеко от военной техники взрослые женщины и один ребёнок водили хоровод и играли в старинную игру ручеёк.

Как убедилась корреспондент НГС в парке можно найти множество тематических зон. В том числе — и купить различные сувениры. Начиная от ручных деревянных икон и домов, заканчивая расписным мылом.

Дети помладше катались на пони и верблюдице Анфисе. Прокатиться на пони можно было за 200 рублей, на верблюде — уже за 300 рублей.

Все животные приехали в Нарымский сквер из новосибирского частного питомника, который находится на Берёзовой рощи.