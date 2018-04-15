4 книги, которые можно прочитать за один день

Авторы этих повестей, рассказов и романов пользуются различными приемами для того, чтобы завладеть вниманием читателя на два-три часа, а то и больше. Одни предлагают интригующий сюжет, другие используют легкий слог, третьи заставляют сопереживать героям с такой силой, что вам кажется, будто вы читаете про самого себя. А четвертые пользуются всеми приемами одновременно. Хотите ли вы разгадывать, в чем магия, или желаете беззаботно окунуться в интересный сюжет и посвятить свой день путешествию по миру персонажа — выбор за вами.

Вот 4 книги, каждую из которых вы сможете прочитать за день.

Девушка с жемчужной сережкой / Трейси Шевалье

О чем книга?

Что может быть общего у знаменитого художника и его служанки — девушки, которая становится главным кормильцем своей семьи сразу после несчастья, произошедшего с ее отцом?

Трейси Шевалье ловко цепляет читателя и увлекает его за собой, в южную провинцию Голландии ХVII века. Небольшие дома теснятся по бокам узких улочек, запах свежего сырого мяса доносится с рынка, справа — набережная и лодки, хмурое небо над головой и мостовая под ногами. В этих серых и сумбурных красках автор находит место гармонии цвета и формы. Эта гармония объединяет людей из разных миров, объединяет случайно и вместе с тем закономерно. Реальное положение дел складывается не в их пользу, но мы уже погрузились в роман и тоже не собираемся сдаваться.

Что в ней особенного?

Книга вызывает живой интерес к такой профессии, как художник. Хочется узнать больше информации о знаменитых мастерах и их жизни. После ее прочтения можно стать апологетом стиля: видеть угрозу в нелепых сочетаниях цветов и тайный смысл в расположении предметов. А разве это недостаток?

Нож прокатился по плиткам к моим ногам, затем завертелся волчком, постепенно замедляя ход. Все глаза были устремлены на него. Когда он остановился, острие указывало на меня. Все ждали, что я его подниму — ведь служанки для того и существуют, чтобы поднимать вещи, оброненные их хозяевами, и класть их на место.

О чем книга?

Несколько дней из жизни 17-летнего юноши, без прикрас и без ретуши. Когда мы смотрим на поступки людей со стороны, видим лишь результат их действий: бросил школу, поддался на провокацию, убежал от принятия решения. А что в этот момент происходит в душе за семью печатями?

Что в ней особенного?

Особенность книги в том, что она показывает не персонажа, а читателя. Книга для тех, кто хочет узнать, насколько он сам понятлив, чуток и проницателен. Это своеобразный тест: сможете ли вы в потоке мыслей и суждений главного героя увидеть нечто фундаментальное? Как найти главное за ширмой бытовой жизни?

Если вы владеете английским языком, прочитайте роман в оригинале. Тогда вы оцените специфику стиля автора и взглянете на происходящее под другим углом.

Я себе представил, как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле, во ржи. Тысячи малышей, и кругом — ни души, ни одного взрослого, кроме меня. А я стою на самом краю скалы, над пропастью, понимаешь? И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не сорвались.

Десять негритят / Агата Кристи

О чем книга?

Что, если вы с утра заглянули в почту и получили приглашение на престижную работу? Вообразите, вам предлагают командировку на остров и обеспечивают жильем в старинном особняке. А что, если вы согласитесь и обнаружите, что кроме вас на остров прибыло еще 9 человек, только вот хозяева отсутствуют, а на стене вашей комнаты висит зловещее предупреждение о смерти в виде стихотворения в рамочке?

Что в ней особенного?

Книга, написанная Агатой Кристи в 1939 году, по мнению самой писательницы — ее лучший детектив. Она захватывающая, зловещая и интригует с самого начала. Кто убивает гостей острова на манер злодея американского триллера? Сбудутся ли пророчества в стихах? Можно ли найти выход? Эти вопросы будут витать в воздухе во время чтения книги наряду с неподдельным интересом, вызванным неожиданными поворотами сюжета.

Десять негритят отправились обедать, один поперхнулся, их осталось девять.

О чем книга?

Как только авторы всех времен и народов ни писали о любви. Эта тема была раскрыта на войне и в миру, в тишине аллей и на балах, окутанных звучанием величественной музыки. Любовь находилась в сердцах бедняков, революционеров, царей, офисных сотрудников и садоводов. В то, что Патрик Зюскинд, повествуя о маньяке-убийце, задумал раскрыть тайну любви, поверить сложно. Но это именно так.

Что в ней особенного?

Книга сложнее и глубже, чем снятый позднее фильм (хотя надо отдать должное Бену Уишоу , который, умело балансируя между самим собой и данным ему образом, создал абсолютно реальный и честный персонаж). В романе цепляет не только сюжет, но и двойное дно персонажа. Автор умело и терпеливо раскрывает сложную и чудовищную личность, созданную им с отеческой любовью. Читателю будет интересно наблюдать за собственными чувствами и сменой настроений во время прочтения.

В аромате есть убедительность, которая сильнее слов, очевидности, чувства и воли.