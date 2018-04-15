Ямальским сиротам дают 200 рублей и учат экономить

Дети, оставшиеся без родителей, после 18-летия получают квартиры. Но, как выяснилось на примере ямальского микрорайона в Тюмени, многие сироты толком хозяйство не ведут, залазят в большие долги за «коммуналку». После февральского материала «Красного Севера» на эту тему была надежда, что ямальские пенсионеры возьмут сирот под опеку. Но у ветеранов быстро запал пропал, говорят, молодежь не ценит поддержку, принимает как должное… Виновато ли в этом детдомовское воспитание?..

Для сирот с Ямала двадцать лет назад учрежден детский дом «Сияние Севера» на юге Тюменской области, в живописном месте поселка Кировский Исетского района. Живут хоть и на отшибе, но не замкнуто, гостям рады, выпускников держат в поле зрения. Но к каждому воспитателя не приставишь, поэтому появляются горькие истории о том, как ставшие совершеннолетними сироты проигрывают квартиры, за пару месяцев спускают выпускной капитал (пенсия, которая годами копится на счетах сирот) и остаются ни с чем. В свое время через попечительский совет закрепляли за ребятами наставников, желающие поучаствовать в добром деле нашлись среди ямальских пенсионеров. Но эффекта это не дало. Во-первых, дети не шли на контакт, во-вторых, влияние ветеранов оказалось очень незначительным.

— Дети прагматичны. Для них конкретная помощь не в контроле или мудром совете, а та, что выражается в денежных единицах. Вот и все. А у пенсионеров денег и так кот наплакал. Дети внимательно слушают истории ветеранов о детстве, выборе профессии, сложностях на их долгом пути. Остальное пропускают мимо ушей, — разводит руками воспитатель «Сияния Севера» Виктор Константинов

Откровения сотрудников детдома «Сияние Севера» о том, как воспитанников приучают к труду, но деньги в их карманах держатся редко

— Вообще, мы примерно с класса пятого учим наших детей распределять деньги. Рассказываем, что сначала надо все обязательные платежи сделать, потом на еду, что останется — на развлечения. Что из теории остается в голове, видно по тому, как тратят стипендию. 200 рублей (после недавней индексации повысилась до 208 — прим.авт) приходит каждому к двадцатому числу каждого месяца. Дети расписываются в ведомостях и бегом бегут…в сельский магазин.

Все сразу скупают: надо, не надо — лишь бы скорее деньги истратить. Не пытаются их распределить, чтобы на подольше хватило. Это как голодному, все бы съел. С малышами ходим вместе, покупаем, что хотят. Конечно, ограничиваем в сладком — много нельзя, — говорит воспитатель.

То, что потребительское настроение преобладает, доказывают и многотысячные долги по «коммуналке».

— Понятно, нам их жалко и ветеранам из ямальских землячеств их жалко. А что мы можем? Заплатить за них? Ребята уверены, что их и тут пожалеют, спишут долги…

Конечно, тяжело им по взрослой жизни в одиночку первые шаги делать, поэтому многие собираются и живут в одной квартире, остальные сдают, чтобы деньги были. Кроме как взяться за ум, другого сценария нет.

Один наш парень первый курс в тюменском колледже заканчивает. Каждые выходные приезжает к нам, по спорным вопросам советуется, просит объяснить, помочь. Этот ребенок старается не потеряться, смотрит на тех, кто просадил деньги, анализирует. Ему и пенсия не идет, считает каждую копейку, — отмечает Виктор Константинов.

Припашут и обманут

Отношение к деньгам меняется у ребят, которые попробовали сами заработать, отмечают педагоги-воспитатели. Правда, рынок труда в поселок скромный. Предприятий больших нет, в отряды мэра летом берут человека два-три. Иногда детдомовских нанимают поселковые — за уборку снега во дворе и заготовку дров дают рублей двести. Но к такой шабашке отношение осторожное.

— Некоторые родительские дети с хитрым укладом завлекают наших, чтобы те вместо них воду принесли, снег почистили… — говорит директор ямальского детского дома Геннадий Зверев. — Обещают плату, но обманывают. Потом ребенок уходит в себя, возникают психологические сбои. Таких случаев было мало, мы стараемся сразу пресекать. Другое дело, когда о помощи просят одинокие старушки. Честно поработал — получи за труд.

Геннадий рад бы устроить детей на подработку, да нет возможностей:

— Ребятишкам, конечно, хочется сладостей, мороженого, этого в нашем меню не предусмотрено. Они в этом плане закомплексованы. Что такое двести рублей? Даже в небогатых семьях детям дают больше.

В пределах Кировского трудоустраивать негде. Был «Стальмост», мы туда возили наших детей для профориентации и подработки. Но тогда желающих не нашлось, а сейчас и предприятия нет.

Ездить в Тюмень — это за пределами мечтаний. Больше ста километров ежедневно в дороге, сложные согласования маршрута перевозки детей с ГИБДД , особый контроль. Да и не всякие работы сгодятся — государство строго регламентирует труд несовершеннолетних… Если бы у нас в этом деле появились союзники, договоренность на конкретные дни и часы, тогда, в принципе, можно организовать. Желающие заработать, уверен, найдутся, время то же — перерывы между лагерными сменами, дней по десять.

Нужны попечители!

Трудиться детдомовские умеют, забот в хозяйстве хватает. Они знают, что зимой территорию надо почистить от снега, подмести, летом — полить клумбы, прополоть цветы, подстричь газон…

— Здесь мы никаких законов не нарушаем. Работа много времени не занимает — полчаса максимум, ребята помогают без особого напряжения и угнетения.

Все это, естественно, под руководством воспитателя и инструктора по труду. Дети осваивают сельхозтехнику, шанцевый инструмент, одновременно знакомятся с растениеводством. Осенью собираем урожай, закладываем в овощехранилище. Дети участвуют, деньги не платим, но зато они пожинают результаты своего труда: вырастили помидоры — съели, — рассказал директор «Сияния Севера».

Лето не за горами, с заработками не ясно, получится или нет. Тем временем ребятня в «Северном Сиянии» не останется без копейки в кармане.

— Нынче мы предложили им экономить стипендию, с каждой откладывали по сто рублей — чуть меньше тысячи каждому удалось накопить.

В прошлом году «фонд карманных расходов» пополнили депутаты и сотрудники тюменского представительства — скинулись личными средствами. Тогда вышло по три тысячи, все расходы были под контролем воспитателей, — заверяет Геннадий Зверев.

Сегодня в попечительском совете ямальского детского дома не наберется и десятка фамилий, список надо обновлять. От предприятий помощи нет, письма директора остаются без ответа: «Мы находимся за пределами ЯНАО, может, все считают, что мы и не ямальские уже?»

Геннадий Зверев: «Мы все время напоминаем детям, чтоб лишнюю копеечку откладывали на черный день. Ведь им особо не на кого рассчитывать, надо полагаться только на свои силы».

ЧАСТНЫЙ ПРИМЕР

Лопата и «Челси» не подводят

Рому Салиндера из Антипаюты считают в «Сиянии Севера» образцом того, как вести себя и обращаться с деньгами.

Он заканчивает девятый класс без троек, собирается поступать в тюменский колледж на специалиста по компьютерным системам. Воспитанники к нему прислушиваются. Если надо для порядка в «семье» может чуть голос повысить, но силу не применяет, называет себя пацифистом. Вдумчивый, говорит только по делу. Считает, что те, кто все сбережения просадил, сами виноваты, не надо было заводить слишком много друзей.

Чтобы самому не растеряться во взрослой жизни, парень учится зарабатывать. Деньги сами в руки не идут, поэтому приходится проявлять инициативу. Уже пару лет помогает держать в чистоте двор старушке и воспитательнице. Но эта зима была бесснежная, доходы вышли скромные, но есть. И удача не подвела.

— В интернете делал ставки на футбольную команду. Выигрывал. Ставил на Челси в английской лиге, за вечер с пятидесяти до трехсот рублей поднял. А друг вообще с двухсот — 28 тысяч выиграл. Тоже наш выпускник, — делится способами заработка парень.

Бережливый Роман откладывает деньги, на что — пока не знает. Скорее всего, на футбольные кроссовки. Товарищ как раз заказал футзалки в популярном недорогом интернет-магазине, ждут, чтобы оценить качество.

Не забывают о Роме и родные из Антипаюты. Чтобы племянник был на связи, тетя каждый месяц пополняет баланс на телефоне. Но даже такая поддержка есть далеко не у каждого воспитанника.