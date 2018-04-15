Земля круглая 

Сегодня героем нашей постоянной рубрики стал летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Лавейкин.
— Каждый день в шесть часов утра я бегаю. Так продолжается с седьмого класса. И не важно, где я — в Москве, Нью-Йорке или в Токио, или даже в космосе! — я всегда бегаю в шесть утра.
— Важнее всего для полета в космос — это желание полететь в космос.
— Туристический полет стоит 30 миллионов долларов. У нас был опыт отправки на орбиту туристов. В свое время это очень помогло нашей космонавтике остаться на плаву.
— Когда я впервые вышел в открытый космос, я понял, что создатели школьных глобусов нас не обманывают.
— Видя из космоса Сибирь, понимаешь, что наш потенциал еще далеко не израсходован.
— Мне было страшно только перед стартом. Боялся того, что старт могут отменить. Но как только ракета поднимается, ничего, кроме восторга, не испытываешь.
— Из космоса Южная Америка похожа на болота или на джунгли, США — сплошная сеть дорог, Западная Европа — ковер сверкающих огней, а Москва — большая звезда с лучами — шоссе.
— Космос не любит, когда его беспокоят.
— Через бинокль из иллюминатора я видел свой дом в Москве, в Теплом Стане. Точнее, яркую вывеску кинотеатра, который построили накануне. Мне никто не верил, но я все-таки ее видел!
— В свободное время мы пели, играли на гитаре. Я научил своего командира (Юрий Романенко, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. — «ВМ») играть на шестиструнной гитаре. Пяти аккордов, которые я ему показал, хватило для того, чтобы написать 20 песен. Никто другой не смог лучше передать чувства человека в космосе так, как это сделал Юрий Викторович.
— Чаще всего мы работали под песни Юрия Визбора. В его песнях чувствуется Земля. Он поет о горах и реках, о туризме, о друзьях. Чуть реже слушали Высоцкого. У него песни душевные, но жесткие. А жесткости в космосе и так хватает.
— Не все сегодня знают даже Юрия Гагарина.
— Я не смотрел и не хочу смотреть «Звездные войны». Не люблю всякую ерунду.
— Свободное время — это источник депрессии.
— Предательства я не прощу.
— В космосе никто никогда не дрался, это факт.
— Все мои анекдоты смешные.
— Когда я смотрю спектакль в театре, мне кажется, что играют плохо абсолютно все.
— На пенсии главное — не замыкаться в себе.
— В космонавты готовятся всю жизнь.
— Нет ничего ценнее результатов экспериментов. Это первое, что нужно взять с собой в случае пожара или разгерметизации корабля. Они ценнее, чем жизнь космонавта. Потому что ради этой работы нас и отправляли на орбиту. Это важно для всей страны. А что такое жизнь одного человека?
ДОСЬЕ
Александр Лавейкин родился 21 апреля 1951 года в Москве. Окончил машиностроительный факультет по специальности «Производство космических аппаратов» Московского высшего технического училища имени Баумана в 1974 году. В 1978 году принят в отряд космонавтов. Космический полет совершил 6 февраля 1987 года к орбитальной станции «Мир» в качестве бортинженера корабля «Союз ТМ-2». На станции проработал до 30 июля 1987 года. Общая длительность полета составила 174 суток 3 часа 25 минут и 56 секунд. Сегодня Александр Лавейкин работает заместителем директора Мемориального музея космонавтики.