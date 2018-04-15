Земля круглая

Сегодня героем нашей постоянной рубрики стал летчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Лавейкин

— Каждый день в шесть часов утра я бегаю. Так продолжается с седьмого класса. И не важно, где я — в Москве, Нью-Йорке или в Токио, или даже в космосе! — я всегда бегаю в шесть утра.

— Важнее всего для полета в космос — это желание полететь в космос.

— Туристический полет стоит 30 миллионов долларов. У нас был опыт отправки на орбиту туристов. В свое время это очень помогло нашей космонавтике остаться на плаву.

— Когда я впервые вышел в открытый космос, я понял, что создатели школьных глобусов нас не обманывают.

— Видя из космоса Сибирь, понимаешь, что наш потенциал еще далеко не израсходован.

— Мне было страшно только перед стартом. Боялся того, что старт могут отменить. Но как только ракета поднимается, ничего, кроме восторга, не испытываешь.

— Из космоса Южная Америка похожа на болота или на джунгли, США — сплошная сеть дорог, Западная Европа — ковер сверкающих огней, а Москва — большая звезда с лучами — шоссе.

— Космос не любит, когда его беспокоят.

— Через бинокль из иллюминатора я видел свой дом в Москве, в Теплом Стане. Точнее, яркую вывеску кинотеатра, который построили накануне. Мне никто не верил, но я все-таки ее видел!

— В свободное время мы пели, играли на гитаре. Я научил своего командира ( Юрий Романенко , летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. — «ВМ») играть на шестиструнной гитаре. Пяти аккордов, которые я ему показал, хватило для того, чтобы написать 20 песен. Никто другой не смог лучше передать чувства человека в космосе так, как это сделал Юрий Викторович.

— Чаще всего мы работали под песни Юрия Визбора . В его песнях чувствуется Земля. Он поет о горах и реках, о туризме, о друзьях. Чуть реже слушали Высоцкого. У него песни душевные, но жесткие. А жесткости в космосе и так хватает.

— Не все сегодня знают даже Юрия Гагарина

— Я не смотрел и не хочу смотреть «Звездные войны». Не люблю всякую ерунду.

— Свободное время — это источник депрессии.

— Предательства я не прощу.

— В космосе никто никогда не дрался, это факт.

— Все мои анекдоты смешные.

— Когда я смотрю спектакль в театре, мне кажется, что играют плохо абсолютно все.

— На пенсии главное — не замыкаться в себе.

— В космонавты готовятся всю жизнь.

— Нет ничего ценнее результатов экспериментов. Это первое, что нужно взять с собой в случае пожара или разгерметизации корабля. Они ценнее, чем жизнь космонавта. Потому что ради этой работы нас и отправляли на орбиту. Это важно для всей страны. А что такое жизнь одного человека?

ДОСЬЕ

Александр Лавейкин родился 21 апреля 1951 года в Москве. Окончил машиностроительный факультет по специальности «Производство космических аппаратов» Московского высшего технического училища имени Баумана в 1974 году. В 1978 году принят в отряд космонавтов. Космический полет совершил 6 февраля 1987 года к орбитальной станции «Мир» в качестве бортинженера корабля «Союз ТМ-2». На станции проработал до 30 июля 1987 года. Общая длительность полета составила 174 суток 3 часа 25 минут и 56 секунд. Сегодня Александр Лавейкин работает заместителем директора Мемориального музея космонавтики.