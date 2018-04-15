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В Приморье клещи покусали уже 76 человек
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В Приморье клещи покусали уже 76 человек 

Prim.News 47 минут назад
Активность клещей по сравнению с 2017 годом снизилась.
Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю информирует, что, по данным оперативного мониторинга (по состоянию на 12.04.2018 г.) в медицинских организациях края зарегистрировано 76 случаев обращений населения с присасыванием клещей, из них — 25 детей (32,9%), на 17 административных территориях края.
Наибольшее количество обращений на присасывание клещей зарегистрировано среди жителей г.г. Владивосток (31 обращение), Уссурийск (11), Находка (6), Арсеньев (4).
По сравнению аналогичным периодом предыдущего года количество обращений с присасыванием клещей уменьшилось на 35% (в 2017 г. было зарегистрировано 117 случаев, из них 39 детей — 33,3%).
Сдано на экспресс-исследование 55 клещей, снятых с жителей края. Антиген вируса клещевого энцефалита в исследованных клещах не обнаружен, в двух клещах обнаружены борреллии, а в других двух клещах — эрлихии.
Случаи клещевого вирусного энцефалита и других инфекций, передающихся при присасывании клещей, за текущий период 2018 г. не зарегистрированы, передает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.
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