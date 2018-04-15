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Медалью Преподобного Димитрия Прилуцкого наградили Мэра Вологды
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Медалью Преподобного Димитрия Прилуцкого наградили Мэра Вологды 

Вологда.рф 30 минут назад
Фото: Вологда.рф
Торжественная церемония награждения прошла сегодня во время праздничной литургии в Воскресенском кафедральном соборе.
Епархиальную медаль Преподобного Димитрия Прилуцкого III степени Мэр Вологды Сергей Воропанов получил из рук митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия. Это награда за многолетнее успешное сотрудничество городских властей и митрополии, помощь и поддержку со стороны Администрации города.
После завершения службы владыка показал Мэру фреску «Тайная вечеря», которая была обнаружена в алтаре в самом начале ремонтных работ. Она написана ярославскими художниками братьями Колчиными на рубеже XVIII-XIX веков. Фреску еще предстоит восстановить.
Также митрополит Игнатий рассказал о планах по реставрации самого храма. Сейчас идут кровельные работы, параллельно продолжается восстановление иконостаса.
Далее на очереди реставрация фасадов, а затем внутренних помещений. Напомним, Воскресенский собор был передан вологодской митрополии в 2016 году. До этого в нем находилась областная картинная галерея. Восстановительные и реставрационные работы начались в 2017 году.
Добавим, сегодня православные празднуют Антипасху, а также День апостола Фомы. Этот день является престольным праздником Воскресенского кафедрального собора.
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