Медалью Преподобного Димитрия Прилуцкого наградили Мэра Вологды

Торжественная церемония награждения прошла сегодня во время праздничной литургии в Воскресенском кафедральном соборе.

Епархиальную медаль Преподобного Димитрия Прилуцкого III степени Мэр Вологды Сергей Воропанов получил из рук митрополита Вологодского и Кирилловского Игнатия. Это награда за многолетнее успешное сотрудничество городских властей и митрополии, помощь и поддержку со стороны Администрации города.

После завершения службы владыка показал Мэру фреску «Тайная вечеря», которая была обнаружена в алтаре в самом начале ремонтных работ. Она написана ярославскими художниками братьями Колчиными на рубеже XVIII-XIX веков. Фреску еще предстоит восстановить.

Также митрополит Игнатий рассказал о планах по реставрации самого храма. Сейчас идут кровельные работы, параллельно продолжается восстановление иконостаса.

Далее на очереди реставрация фасадов, а затем внутренних помещений. Напомним, Воскресенский собор был передан вологодской митрополии в 2016 году. До этого в нем находилась областная картинная галерея. Восстановительные и реставрационные работы начались в 2017 году.

Добавим, сегодня православные празднуют Антипасху, а также День апостола Фомы. Этот день является престольным праздником Воскресенского кафедрального собора.