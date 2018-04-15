Евгений Мартынов: загадка смерти советского певца

Наверняка даже представители современной молодежи хотя бы раз слышали песни Евгения Мартынова «Лебединая верность», «Аленушка» или «Яблони в цвету». Конечно, нынешняя известность певца и композитора Мартынова не идет ни в какое сравнение с той популярностью, которой он пользовался в 70-80-е годы. К сожалению, жизнь талантливого музыканта оборвалась слишком рано.

Блестящая карьера

Евгений Мартынов родился в городе Камышине Волгоградской области в конце 40-х, через 3 года после Победы, а вскоре семья перебралась в Артемовск, расположенный в Донецкой области. Родители Жени были очень музыкальными людьми. Отец играл на многих инструментах, а мать замечательно пела. Именно папа обучил сына игре на баяне. Первый инструмент мальчик освоил довольно быстро и вскоре уже с легкостью подбирал на слух любую мелодию.

Евгений так увлекся музыкой, что решил посвятить ей всю жизнь. Он стал студентом Донецкого музыкально-педагогического института, а в начале 70-х годов начинающий композитор оказался в Москве. Публика быстро заметила талантливого молодого человека. Причем, Мартынов не только сочинял музыку для популярных исполнителей, но и пел сам. В 1976 году за блестящее и проникновенное исполнение песни «Аленушка» Евгений Мартынов получил 2-ую премию в престижном музыкальном конкурсе «Золотой Орфей».

Внезапная смерть

3 сентября 1990 года композитор собирался отвезти своего отца в больницу. Но автомобиль Мартынова оказался сломан. В то время достать практически любую, даже самую простенькую, запчасть было крайне сложно. Знакомый таксист заверил певца, что нужная деталь имеется у него дома, и Мартынов направился к нему. Приятели выпили за встречу. Внезапно Евгению стало плохо. Он упал.

Вызвали «Скорую». Но композитора спасти не удалось. По заключениям патологоанатомов смерть Мартынова наступила по причине острой сердечной недостаточности. Однако в неожиданной кончине Евгения Мартынова кроется множество довольно подозрительных обстоятельств.

Убийство?

Медики подтвердят, что так называемая острая сердечная недостаточность является одной из самых распространенных причин внезапной смерти. Нередко она бывает вызвана предшествующими заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Однако близкие Евгения Мартынова уверяли, что тот никогда оными не страдал.

Кроме того незадолго до гибели певец вернулся с гастролей, организаторы которых так и не выплатили ему заслуженного гонорара. Причем, по тем временам сумма была немалой — около 10 тысяч рублей. Мартынов подал на нерадивых коммерсантов в суд. После смерти исполнителя дело сразу закрыли. [С-BLOCK]

Однако следует отметить, что причинами пресловутой сердечной недостаточности могут стать не только хронические заболевания сердца, но и эмоциональные перегрузки. Мартынов же в последние годы находился в постоянном стрессе. Дело в том, что в 1985 году в стране началась перестройка. Из приемников и магнитофонов зазвучали другие песни, а любимые Евгением Мартыновым «Аленушки» и «Лебеди» стали никому не нужны. Певец оказался на обочине музыкального сообщества, популярность его резко упала. Он глубоко переживал зачатки будущего забвения. Может, именно поэтому сердце 42-хлетнего Евгения Мартынова и отказало.