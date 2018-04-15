Russia Today расскажет о мастерицах Свято-Вознесенского монастыря из Дубовки

В Дубовском районе Волгоградской области побывала съемочная группа международного телекана Russia Today . Основной интерес журналистов, которые собирают сюжеты о регионах, где летом пройдет чемпионат, оказался прикован в Дубовке к Свято-Вознесенскому женскому монастырю. RT снимал швейную мастерскую обители.

— Сюжет о мастерской выйдет в выпуске новостей и будет посвящен тому, как в Свято-Вознесенскому монастыре создаются уникальные льняные платья и костюмы в стиле русский винтаж, — рассказали V1.ru в пресс-службе Волгоградской епархии. — Журналисты отсняли материал в отделах, где работают мастерицы, и происходит подготовка ткани к раскрою — на этом этапе монастырь часто прибегает к помощи трудников.

Узнают зрители RT и о зоосаде отца Василиска, расположенном в Свято-Духовом монастыре Волгограда. Съемочная группа побывала там сразу после поездки в Дубовку. Одним из главных героев стал, конечно, фламинго, которого в прошлом году нашли на реке Торгун. К этому дню под заболивым присмотром Отца Василиска розовеющая птица уже полностью оправилась и успела сменить несколько соседей.

Оба сюжета выйдут в эфир в конце апреля.