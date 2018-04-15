Клара Румянова — заяц из \"Ну, погоди!\": почему перед смертью за актрисой ухаживали монахини?

Свой голос Клара Румянова подарила многим персонажам советских мультфильмов: Рикки-Тикки-Тави, паровозику из Ромашкова, другу Карлсона Малышу, Чебурашке, Мамонтенку, наконец, зайцу из «Ну, погоди!» Несмотря на то, что Румянову знала вся страна, во время тяжелой болезни за ней было некому ухаживать, кроме сиделок из Троицкого храма.

Голос как дар Клара Михайловна Румянова родилась в 1929 году в северной столице. В юности Клара, как и ее сверстники, часто бегала в кинотеатр полюбоваться на экранных героев и героинь. Там она впервые увидела Любовь Орлову . Орлова так поразила девушку, что с тех пор Румянова решила быть актрисой, чего бы ей это ни стоило. До конца своих дней она оставалась такой же упрямой, решительной, а порой даже резкой. Благодаря вздорному характеру, Румянова не раз оказывалась в центре самых разнообразных скандалов. После школы Клара без труда поступила во ВГИК. Однако ее радость оказалась преждевременной. Клара подхватила воспаление легких и потеряла голос. Несколько месяцев она провела в молчании. Но все ее тяготы были вознаграждены. Обладая прежде довольно низким тембром, после болезни начинающая актриса вдруг заговорила высоким голосом, свойственным в основном только детям. Именно эта способность впоследствии и принесла ей всесоюзную славу.

Путь в «Союзмультфильм»

Во времена студенчества и после окончания ВГИКа Клару часто приглашали на съемки художественных картин. Однако во всех лентах она играла исключительно эпизодические роли и не слишком запомнилась рядовому зрителю. А после ее и вовсе перестали снимать. Дело в том, что между Румяновой и тогдашним руководителем «Мосфильма» известным режиссером Пырьевым произошел конфликт: актриса отказалась участвовать в очередном его фильме. В связи с отсутствием приглашений в кино Клара Михайловна взялась за озвучку. Тем более, что к тому моменту уже практически все знали о том, что Румянова умеет говорить забавным, детским голоском. С тех пор этот голосок стал известен на всю страну. Тем не менее, актриса всю жизнь переживала о том, что не реализовалась на экране и в театре.

3 брака и ни одного ребенка

Своей личной жизнью Клара Михайловна тоже была недовольна. Она трижды побывала в роли жены, но ни в одном из браков она так и не обрела счастье. Первым супругом Румяновой был музыкант, от которого 16-летняя Клара ждала ребенка. Но отношения не сложились, и девушка сделала аборт. Об этом опрометчивом поступке она впоследствии очень пожалела, так как после аборта актриса больше не могла иметь детей. Потом она вышла замуж за своего коллегу актера Анатолия Чемодурова . Но тот страдал пагубным пристрастием к алкоголю. Выбившись из сил в безрезультатной борьбе с недугом мужа, Румянова приняла решение с ним расстаться. Третьим супругом артистки стал капитан дальнего плавания. Но и здесь последовал развод. Говорят, в семейном несчастье Клары Михайловны она была виновата сама, точнее ее характер. Как бы то ни было, на склоне лет Румянова осталась совершенно одна.

Тяжелый недуг

Когда актрисе поставили страшный диагноз — рак молочной железы — она была в шоке. Денег на лечение катастрофически не хватало, хотя Гильдия киноактеров оказывала ей посильную помощь. Иногда Румянова повторяла, что не видит никакого смысла в своей жизни, а иногда, напротив, говорила, что верит в то, что сможет-таки выздороветь. Тем не менее вскоре она перестала выходить из квартиры и по максимуму ограничила круг своего общения. К моменту болезни живых родственников у актрисы не осталось, и за ней принялась ухаживать соседка. Она же договаривалась с сиделками из храма в Голенищеве. 18 сентября 2004 года Клара Румянова умерла. Похороны уникальной артистки организовала все та же Гильдия киноактеров.