Волочкова порадовала публику в караоке-баре Москвы танцами и песнями 

Российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала видео из московского караоке-бара, где и спела, и сплясала. Спел и новый возлюбленный Анастасии. Публика была поражена. Сначала мужчина спел песню Вилли Токарева «Чубчик кучерявый», но не успел он дойти и до половины текста, как на сцену вылетела Волочкова и начала плясать. Потом и Анастасия взяла в руки микрофон, чтобы исполнить композицию из мультфильма «Бременские музыканты». «Сегодня вечер гламура и радости со сменами нарядов», — написала Волочкова.
Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 12 Апр 2018 в 1:35 PDT Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 12 Апр 2018 в 1:48 PDT
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