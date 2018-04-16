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Волочкова зажгла под Токарева в караоке-баре
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Волочкова зажгла под Токарева в караоке-баре 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Звезда балета и светских хроник Анастасия Волочкова умеет отдыхать и веселиться так, что поклонники еще долго спорят с недоброжелателями под публикациями в ее социальных сетях. На днях танцовщица вместе со своим избранником Михаилом Лагиным посетила один из столичных караоке-баров, порадовав публику своими песнями и плясками.
На одном из опубликованных в микроблоге видео артистка и ее возлюбленный танцуют под хит Вилли Токарева «Чубчик кучерявый». В «Инстаграме» комментарии к ролику были отключены, однако видео быстро разлетелось по Интернету, собрав множество противоречивых отзывов.
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