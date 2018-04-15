История возникновения песни «Полюшко, поле…»

Ее считали народной песней даже те исполнители, в чей репертуар она входила. На уроках музыки, распеваясь, дети исполняли «Полюшко, поле…», не зная, что у нее есть автор.

Высший почет для композитора — когда придуманная тобой песня «уходит в народ». Но история песни «Полюшко», в которой воплощен народный плач о России прежней и советской, с соcтраданием к обеим, все же особенная…

…У Ольги Книппер-Чеховой не было детей, и она обожала племянника — подающего большие надежды в музыке Льва Книппера. Но когда «рванула» революция, он ушел за Корниловым. Он был с его армией до конца.

Георгиевский крест на груди и незапятнанная честь — увы, это все, что осталось у него, когда он оказался на чужбине вместе с такими же «осколками разбитого вдребезги». Однако со временем взгляды его трансформировались. Он болезненно воспринял отступничество бывших союзников, англичан и немцев, разочаровался в этой «дружбе» и в итоге в 1922 году вернулся на ставшую советской родину, где через пару лет был завербован НКВД. Книппер должен был наладить контакты с нашей эмиграцией в Германии, с чем он блестяще справился, умудрившись завербовать даже родную сестру Ольгу (Чехову) — ту самую знаменитую актрису, которой потом восхищался Гитлер и которая передала в СССР огромное количество ценных разведданных. Но все это было «за кадром».

Вместо послесловия

Поставим точку в истории песни, но не в истории Льва Книппера.

В 1941 году угроза захвата Москвы немцами была велика, и по приказу Сталина были созданы три независимые сети разведки. Одной из них, по воспоминаниям главы разведки Павла Судоплатова , поручалось уничтожение Гитлера и его окружения в случае падения города. Подобраться к фюреру вплотную мог лишь тот, кто якобы симпатизировал немцам. Кандидатура Книппера была идеальной: его могла представить Гитлеру сестра — Ольга Чехова

В условиях конспирации в квартире Книппера на Гоголевском бульваре складировали боеприпасы. Лев Константинович должен был погибнуть, взорвав фюрера. Но немцы Москву не взяли. И потом Книппер выполнял другие поручения разведки, серьезно занимался альпинизмом, оставаясь верным музыке. Он написал более двадцати симфоний и пятьсот других произведений! Не стало Льва Книппера 30 июля 1974 года, в 76 лет.