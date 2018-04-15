Как Сталин в 1935 году ликвидировал беспризорность

31 мая 1935 года вышло постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О ликвидации детской беспризорности и безнадзорности». На бумаге все выглядело гладко. А в реальности…

«Ужесточение законодательства»

Проблема беспризорности в нашей стране остро встала в годы Гражданской войны. Полностью справиться с ней не удалось даже к середине 30-х. Беспризорники часто промышляли на вокзалах, железнодорожных станциях. Они брали все, что плохо лежит, грабили пассажиров в поездах… В постановлении от 31 мая 1935 года отмечалось, что в стране ликвидирована массовая беспризорность. Кроме того, усиливались меры ответственности за детей их родителей и опекунов и ставилась задача по ужесточению законодательства в отношении малолетних правонарушителей. Как пишет бывший сотрудник НКВД А. Орлов в книге «Тайная история сталинских преступлений», еще в 1932 году вышел негласный приказ Сталина — беспризорники, пойманные за разграблением продовольственных складов или железнодорожных вагонов, а также те, у которых будут обнаружены венерические заболевания, подлежат расстрелу. Поскольку горевать о расстрелянных малолетних бродяжках было некому, а информация эта огласке не предавалась, о ней знали лишь немногие. Таким образом, к лету 1934 года в Советском Союзе были уничтожены сотни тысяч беспризорников.

«Высшая мера» для несовершеннолетних

7 апреля 1935 года было издано постановление № 3/598 «О мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних», подписанное председателем ЦИК СССР М. Калининым, председателем СНК СССР В. Молотовым и секретарем ЦИК СССР И. Акуловым. В нем говорилось: «Несовершеннолетних начиная с 12-летнего возраста, уличенных в совершении краж, в причинении насилия, телесных повреждений, увечий, в убийстве или в попытках к убийству, привлекать к уголовному суду с применением всех мер уголовного наказания». Также советским прокурорам всех уровней был разослан секретный циркуляр Прокуратуры СССР и Верховного Суда СССР от 20 апреля 1935 года «О порядке применения высшей меры наказания к несовершеннолетним», согласно которому к числу мер уголовного наказания, предусмотренных для несовершеннолетних, относился и расстрел. Статьи Уголовного Кодекса, по которым он не мог быть применен к лицам моложе 18-летнего возраста, объявлялись утратившими силу.

«Счастливое» детство

Эти законы очень даже пригодились в последующие годы. В военное время многие дети остались без крова, потеряли родных и вынуждены были скитаться, чтобы добыть себе пропитание. В связи с этим 7 августа 1942 года было принято постановление ЦК ВЛКСМ «О мерах комсомольских организаций по борьбе с детской безнадзорностью и беспризорностью», а 15 июня 1943 года — постановление СНК СССР «Об усилении мер борьбы с детской беспризорностью, безнадзорностью и хулиганством». Приказом НКВД СССР от 21 июня 1943 года при отделениях НКВД были созданы отделы по борьбе с детской беспризорностью и безнадзорностью. К концу войны в СССР действовало более тысячи так называемых «детских комнат привода», куда доставляли детей, задержанных на улице за бродяжничество и правонарушения [С-BLOCK] По состоянию на 1945 год в Центральном военно— справочном детском столе в Бугуруслане было поставлено на учет 2,5 миллиона детей, оставшихся без попечения родителей. Детские приемники-распределители были переполнены, мест в детских домах не хватало. Детей часто выпускали под подписку о не выезде, и они снова шли бродяжничать. Многие с улицы попадали в колонии для несовершеннолетних — обычно за кражи. В тюрьмах дети и подростки часто оказывались вместе со взрослыми уголовниками, которые учили их уму-разуму. После этого из них часто выходили законченные криминальные элементы. Несладко приходилось и тем детям, которые попадали в детдома. Не хватало одежды, обуви. [С-BLOCK] Сотрудники Центрального детского приемника-распределителя, расположенного в Москве в здании Даниловского монастыря, вынуждены были, отправив ребенка в детдом, отбирать у него выданную в приемнике нательную и верхнюю одежду, чтобы было что надеть следующей партии. Таким образом даже зимой дети порой оставались в нижнем белье или лохмотьях. Неудивительно, что многие вскоре сбегали из детдомов, где не было самого необходимого: им казалось, что на улице легче выжить. Кто не помнит лозунга: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Но вот о том, что благодаря Сталину миллионы детей оказались в заключении, в невыносимых условиях, а то и погибли, мало говорится даже в наше время. Потому что в это слишком трудно поверить…