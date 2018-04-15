На вечере памяти ушедших музыкантов раскритиковали «Голос» и русский шоубиз

Sobesednik.ru побывал на мероприятии, посвященном памяти ушедших музыкантов, которое до последнего держалось в секрете.

Это мероприятие вызвало немалый ажиотаж у всех, кто краем уха о нем слышал — они всячески пытались выяснить друг у друга хотя бы место и время проведения тайной вечери!..

В закрытый на спецобслуживание ресторан в самом центре Москвы одним из первых прибыл известнейший модельер и основоположник российской моды Вячеслав Зайцев (отметивший месяц назад свое восьмидесятилетие) в сопровождении молодого юноши. Сопровождение было весьма кстати, так как Вячеслав Михайлович передвигался с большим трудом и при помощи трости, да к тому же не снимал большие темные очки. Чуть позже появился и известный продюсер и шоумен Бари Алибасов , задержавшийся из-за посещения «весьма известной девяностолетней актрисы» — Бари Каримович всегда ценил женщин «в соку», — но не смог пропустить приглашение давнего друга и коллеги еще по легендарному «Интегралу» Игоря Сандлера

Вячеслав Зайцев и Бари Алибасов // Фото: Олег Беликов

Собравшиеся ударились в свои личные воспоминания, и оказалось, что первоначальную рок-тусовку одевал лично Вячеслав Зайцев. Высказанная Сандлером мысль о создании музея рок-н-ролла была с восторгом подхвачена Бари Каримовичем, который посетовал, что подобные музеи есть во всех странах, кроме России.

Затем участники мероприятия помянули упавшее, на их взгляд, качество исполнителей телепроекта «Голос», а безапелляционный в своих суждениях Бари Каримович обвинил во всем главных редакторов программы и даже… порекомендовал отрывать им головы! Постепенно перешли и на более тяжелую музыку, которую Сандлер обозвал «говнорок».

Игорь Сандлер с Вячеславом Зайцевым // Фото: Олег Беликов

— Ко мне приехал в гости года 3–4 назад Сэт Риггз — учитель мирового уровня по вокалу, — начал пояснять свое мнение Игорь Сандлер. — Он 32 года учил Майкла Джексона Барбру Стрейзанд , Стиви Уандера, Тину Тернер , AC/DC, «Ред Хот Чили Пепперс» и многих других. Так вот, 130 его учеников стали лауреатами премии «Грэмми»! Он приехал ко мне в центр дать мастер-класс, пришли все наши звезды. В конце вечера я задал ему вопрос: «А почему ни один из наших солистов не достиг мирового уровня?» И гость ответил: «У меня есть ученица, она каждый день занимается 6 часов в день вокалом и 6 часов — танцами! 12 часов в день — ее рабочий график! Готов ли кто-нибудь из ваших звезд столько работать?» Я задал этот вопрос залу, а в ответ — тишина… Ни один наш музыкант не занимается по 12 часов в день! Отсюда и уровень соответствующий…

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Материал вышел в издании «Зажигай!» №14-2018.