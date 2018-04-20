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В храме Смоленской Иконы Божией Матери в Фили-Давыдко прошел пасхальный концерт
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В храме Смоленской Иконы Божией Матери в Фили-Давыдко прошел пасхальный концерт 

На Западе Москвы 45 минут назад
Фото: На Западе Москвы
Над подготовкой концерта воспитанники и актив воскресной школы трудились не покладая рук.
Был подготовлен и составлен видеоряд, отображающий самые значимые и интересные события из жизни воскресной школы, показана сценка «Сказка о вредной царевне» (в роли царевны выступила артистичная Маша Масленникова, а в роли царя — обаятельный Матвей Власенко). Исполнена Пасхальная украинская песня «Крашанка» в исполнении: гарна дiвчин: Романенко А., Аюповой М., Хващенковой Д., и гарний хлопцев: Рогатина А., Хващенкова К. Детскую песенку на английском языке «Alive, alive» исполнили маленькие «иностранцы»: Власенко М., Левицкие Э. и Э., Микрюков М., Баранова К. Помимо этого детки прочли стихи и исполнили песни, среди которых «Духовенство русское» (автора О. Скобли) затронувшая струны души каждого из присутствующих в зале.
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