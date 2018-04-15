Какие сокровища гитлеровцы вывезли в «Альпийскую крепость» — тайники Третьего рейха

В ходе любой завоевательной войны у любой страны агрессора всегда скапливаются значительные материальные ценности, вывезенные с оккупированных территорий: золото, предметы искусства и коллекционирования, священные реликвии. Тем не менее, когда приближается неминуемый крах, встает вопрос о том, как надежно спрятать награбленные сокровища. Думали об этом и руководители Третьего рейха.

Горная крепость

У фашистов было несколько мест, где они надеялись сохранить захваченные в Европе и Советском Союзе ценности. Часть из них отправилась в Антарктиду, на территории которой немцы строили подземный город «Берлин 211», а также страны Южной Америки под крыло дружественных фашистам режимов. Вторая часть сокровищ под охраной была перевезена в так называемую «Альпийскую крепость». Фашисты были уверены, что укрепленный район на пересечении Баварских и Австрийских Альп войска союзников взять не смогут. В крайнем случае, ценности можно было оперативно «эвакуировать» в нейтральную Швейцарию, расположенную у подножия гор. Пока шла война в Альпы постепенно вывозились семьи и личные вещи руководителей Третьего рейха и их приближенных. Сюда же был переправлен внушительный запас фальшивых банкнот большинства европейских стран и станки по их производству. «Альпийская крепость» с ее замками, лесами, горными озерами и заснеженными вершинами являлась идеальным местом для сооружения тайников.

Тайники Третьего рейха

В апреле 1945 года последняя тысяча грузовиков груженных сокровищами под охраной войск СС отправилась в сторону Альп. О том, какие огромные деньги были спрятаны в горах, можно судить по одному из тайников обнаруженного по горячим следам в мае 1945 года. Из соляной шахты союзные войска извлекли на поверхность ценностей на 100 000 000 000 марок. Там же в горах в саду виллы Кальтенбруннера был найден клад, оцененный в 1 000 000 000 марок. По соседству в замке Нойшвауштайн конфисковали уникальную коллекцию картин из европейских музеев, ограбленных фашистами. Из соляной шахты Мекерс было извлечено около 100 тонн золота. По мнению специалистов из 500 миллиардов франков, в которые оценивали сокровища Третьего Рейха существенная часть была отправлена в Альпы и находится в своих тайниках до сих пор. В этом списке благородные металлы, драгоценные камни, предметы искусства и роскоши, вывезенные из Италии, Югославии, Греции, Чехословакии и СССР. [С-BLOCK]