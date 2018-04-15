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28 апреля в Петергофе стартует сезон фонтанов
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28 апреля в Петергофе стартует сезон фонтанов 

Газета.Ru 1 час назад
С 28 апреля в Петергофе стартует долгожданный сезон фонтанов, также музей-заповедник переходит на летний режим работы, передают «Невские новости».
Так, технические пуски фонтанов уже завершились в Нижнем парке. Одними из первых будут запущены Римские фонтаны и «Чаши», располагающиеся у подножья Большого Петергофского дворца.
Как пишет ИА NationNews, праздновать открытие сезона фонтанов, приуроченное к 100-летию музейной жизни бывших пригородных императорских резиденций Северной столицы, будут 19 мая.
Намечен запуск масштабного проекта, посвященного истории музеев Петергофа, Царского села, Гатчины и Павловска.
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