Спокойствие и рассудительность: московских родителей научат защищать детей от собак

Столичным родителям расскажут о том, как вести себя в случае нападения стаи бродячих собак и чему нужно обучить ребенка, чтобы он самостоятельно мог выбраться из такой ситуации. Председатель городского экспертно-консультативного центра родительской общественности при департаменте образования Людмила Мясникова рассказала порталу Москва 24, что этой теме уделят внимание на одном из ближайших родительских селекторов.

"Надо будет обязательно поговорить на эту тему. И не только для того, чтобы родители детям рассказали, но и чтобы сами знали, что делать в таких ситуациях. Потому что порой и одна собака страшна, но когда их несколько — человек может потеряться и не знать, как себя вести", — сказала она.

К участию в селекторе планируется пригласить кинологов и других специалистов, которые объяснят родителям основные принципы психологии стаи и расскажут, как правильно избегать потенциально опасных ситуаций. Тема становится более актуальной с учетом приближающихся летних каникул, когда у столичных школьников будет много времени для прогулок и отдыха на природе.

Что делать? Конечно, чтобы снизить риск встречи с агрессивными животными, лучше всего не заходить в ареалы их обитания. Как правило, это промзоны, окрестности свалок и лесные массивы. Однако иногда по тем или иным причинам собачьи стаи заходят в парки, скверы, к остановкам общественного транспорта и даже в жилые кварталы. На этот случай нужно запомнить следующие советы, рассказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.

"Первое: не надо кричать и бежать. Даже если очень страшно, нужно идти спокойно: могут погавкать, понюхать и пойти по своим делам. Но если показать страх, в собаках включится инстинкт — и они нападут. Если собаки все же атакуют, нужно встать спиной к стене или дереву, словом, не дать окружить себя. Затем нужно поднять над головой руки и все, что есть: портфель, пакеты, куртку. Собаки увидят, что объект стал выше, больше, и их это смутит", — отметил эксперт.

Уражевский добавил, что для защиты хорошо подойдут любые нестандартные модели поведения — все, что собьет хищников с толку. Например, можно брызнуть вожаку в морду духами или дезодорантом, можно включить громкую музыку на телефоне. Поможет даже обычная детская игрушка.

А в случае крайней угрозы нужно залезть на дерево, забор, машину или любое другое препятствие, недоступное для собак. И уже оттуда звать на помощь. Летом хорошим защитником от озлобленных собак станет любая река или озеро: достаточно зайти в воду хотя бы по пояс, и животные уже не последуют за человеком, поскольку в воде чувствуют себя уязвимыми.

"И, конечно, прежде всего нужно научить детей, что «собака бывает кусачей». Поэтому не нужно сразу бежать к животному обниматься — сначала нужно спросить разрешения у хозяина. Если же собака бездомная, ее вообще лучше не трогать. Даже если она добрая, от нее можно подхватить какую-то инфекцию, поскольку неизвестно, где она спала", — заключает собеседник портала Москва 24.

Последний громкий случай произошел 11 марта: в поселке Курсаково Истринского района было обнаружено тело местного жителя с рваными ранами, характерными при укусах собак. Кроме того, в местную больницу с аналогичными травмами поступила женщина. Предположительно, на нее напали те же собаки. Правоохранители задержали индивидуального предпринимателя, у которого был договор с администрацией Истринского района на оказание услуг по отлову бродячих собак.

За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть человека было возбуждено уголовное дело. Задержанный вину не признает. Он утверждает, что заявок на отлов бродячих собак от властей не поступало. Следователь же получил информацию, согласно которой было 34 подобных обращений от поселка Курсаково с жалобами на стаю бродячих собак. Еще одну агрессивную стаю обнаружили два дня спустя в столице в районе Соколиная гора.