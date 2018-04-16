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Всероссийская акция «Культурный минимум» стартовала в Нижнем Новгороде
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Всероссийская акция «Культурный минимум» стартовала в Нижнем Новгороде 

Ревизор.ru 10 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Участники акции посетили мультимедийную выставку «Россия — моя история», которая работает на Нижегородской ярмарке. В детской областной библиотеке в этот день прошёл семейный квест «В поисках королевского рубина» по книгам о муми-троллях шведской писательницы Туве Янссон. Дети и их родители разгадали загадки звездочета, собрали осколки волшебного камня и спели любимые семейные песни.
В Центре культуры «Рекорд» прошла открытая лекция доктора филологических наук, профессора ННГУ Веры Фортунатовой «При свете вечности: читаем — изучаем — смотрим классику!» Она представила слушателям новый взгляд на прочтение известного романа Ивана Гончарова «Обломов». А в 14.00 состоялся просмотр отреставрированной в цифровом формате версии фильма Никиты Михалкова «Несколько дней из жизни Обломова» 1979 года.
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