Всероссийская акция «Культурный минимум» стартовала в Нижнем Новгороде

Участники акции посетили мультимедийную выставку «Россия — моя история», которая работает на Нижегородской ярмарке. В детской областной библиотеке в этот день прошёл семейный квест «В поисках королевского рубина» по книгам о муми-троллях шведской писательницы Туве Янссон. Дети и их родители разгадали загадки звездочета, собрали осколки волшебного камня и спели любимые семейные песни.