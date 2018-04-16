Концерт джаз-квинтета Кристофа Граба состоится 17 апреля в Нижнем Новгороде 

Концерт джаз-квинтета Christoph Grab’s Raw Vision состоится 17 апреля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Как отмечается в сообщении, саксофонист-универсал Кристоф Граб является сегодня одним из наиболее востребованных студийных и сессионных музыкантов Швейцарии. Только в качестве руководителя он имеет отношение к восьми действующим коллективам.
Критики находят в стилистике Raw Vision «глубоко естественное смешение сложных ритмов, классической техники исполнения, яростных соло и завораживающего взаимодействия»
Концерт состоится в Арсенале Нижегородского кремля. Начало в 19:00.