В Рунете переругались из-за кормления детей грудью в кафе

Крупная сеть кофеен оказалась в центре скандала после того, как сотрудники одного из заведений потребовали от посетительницы прекратить кормить грудью своего ребенка.

«Заказав кофе она присела его выпить, малыш решил «последовать» её примеру. Находясь в кормительной одежде, а это значит незаметно, женщина начала кормить малыша. К ней подошёл официант и попросил прекратить. На вопрос о причине, предъявил вот этот устав компании, где действительно написано, что в сети кафе кормить младенцев грудью запрещено. Так что уважаемые мамы малышей, рекомендую Вам обратить на это внимание при выборе кафе. P. S. : немного «забавно», что кормить в кафе маленьких собачек с некоторыми ограничениями, но вполне можно», — рассказала об опыте своей знакомой пользовательница Фейсбука Оксана Грачева.

Запись получила заметное распространение, а в комментариях разразилась настоящая битва между теми, кого правила кафе категорически не устроили, и теми, кто нашел их вполне разумными.

— Бойкот дебилам! Пусть разоряться к хренам с такими запретами!

— Кофе как кофе, кофейня как кофейня, только работают там какие-то жвачные, выкормленные с пола.

— Нормальное правило. Если пришел в кафе, платишь не только за кофе, но и за комфорт. Я бы не хотел, чтобы у меня на виду в кафе вдруг кому-то приспичило поменять своему ребенку памперс или покормить его грудью. Или начали вдруг взасос целоваться, изображая внезапно нахлынувшую страсть.

— Работаю официантом в семейном кафе Каждый день наблюдаю как мамочки кормят деток вывалив сиську на всеобщее обозрение Это общественное место Почему другие гости должны наблюдать за этим не очень приятным процессом? Некоторые ещё и умудряются за столом менять подгузники и мыть обосраные попы.

— То есть в Москве 2018 года официально возможна такая оголтелая дискриминация младенцев и матерей. «Неграм вход запрещен», ага.

— Не сомневаюсь, что в Европе эта новость во всю была бы раскручена в новостях, а вокруг кафе собрали бы демонстрацию по защите женщин, и были бы правы.

Два года назад тема кормления младенцев грудью в публичных местах широко обсуждалась в Ирландии. Владелец гостиницы Charleville Lodge и кафе White Moose Cafe Пол Стенсон устроил в Сети скандал с женщинами, которые кормят своих детей грудью в кафе — на странице его заведения появилось объявление о том, что матери обязаны выплачивать «пробочный сбор» в размере пяти евро за использование собственного молока. Многие женщины пришли от этого в ярость и объявили кафе и гостинице Стенсона бойкот.