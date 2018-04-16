С Днем Рождения, Ваня: 5 самых необычных фактов о российском телеведущем

Сегодня, апреля, свой день рожденья отмечает телеведущий, актер и просто смешной парень Иван Ургант . 40 лет — это не просто юбилей, это тот возраст, когда уже можно подводить итоги и открывать в себе новые таланты. В честь юбилея известного телеведущего мы расскажем интересные факты о Иване, которые ты точно раньше не знал.

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Бабушка телеведущего программы «Вечерний Ургант» была известной советской актрисой. Нина Ургант является заслуженной артисткой РСФСР и лауреатом Государственной премии СССР. Многие ее знают по фильмам «Укротительница тигров», «Моя подружка», «Лучшие годы», «Мальчишки», «Могила льва».

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До того как Иван стал работать по профессии, он подрабатывал барменом, официантом и ведущим в ночном клубе. Уже позже молодого Урганта пригласили работать на петербургских радиостанциях.

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Помимо своей основной работы, Иван еще коллекционирует вина. У телеведущего своя собственная энотека. Если вы пока не решили, что подарить звезде на день рождения, то хорошее вино точно станет отличным подарком.

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В юношестве артист попробовал себя в музыкальной сфере. Вместе с российским музыкантом Максимом Леонидовым Иван записал альбом. Однако успеха на этом поприще он так и не добился. Тогда молодой Ургант понял, что музыкальная карьера не для него.

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Ведущий очень любит смотреть мультфильмы. В это тяжело поверить, но в одном интервью Иван Ургант признался:

«Всегда с огромным удовольствием их смотрю. И еще я очень сентиментальный человек, а мультфильмы, особенно американские, — они ведь о том, что всех нас так волнует: о дружбе, о предательстве, о любви». ;