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Хабаровчанка отправила яка, оленя и песца в космос
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Хабаровчанка отправила яка, оленя и песца в космос 

Хабаровский край сегодня 43 минуты назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Вселенная хабаровчанки Марины Фандеевой появилась на сайте Роскосмоса. Як, олень, писец и другие персонажи иллюстратора превратились в обои для рабочего стола, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Напомним, этот проект начался с того, что в новогоднюю ночь девушке написал космонавт. Сергей Рязанский оставил комментарий под картинкой в аккаунте Марины в Инстаграм, поблагодарил за сказки и поздравил Марину с праздником.
— Я бегала по дому и кричала: «Меня поздравляют космонавты!» Потом спросила Сергея, почему он не предлагает свои фотографии для «рисоваш»? Он ответил, что не знает, какие мне подойдут для рисования, так что я могу выбрать сама. Ну я уж не остановилась на одной. Рисовать поверх космоса очень удобно. Чистый фон, один источник света — рисуй что захочешь, — рассказала корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» иллюстратор.
Так родился целый проект. Сергей несколько месяцев провёл на МКС, откуда сделал сотни потрясающих фотографий Земли и открытого космоса. Они вдохновили иллюстратора из Хабаровска на новые образы и даже мифотворчество. Теперь изображения хабаровчанки появились на сайте Роскосмоса. Их можно скачать и поставить на рабочий стол.
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